Triunfó en Racing, se emborrachaba para dormir y pensó en quitarse la vida: “Mi terapeuta me salvó”

Jonatan Cristaldo, surgido en las inferiores de Vélez y con frutifero paso como futbolista profesional en Racing, habló habló públicamente sobre uno de los momentos más difíciles de su vida y contó cómo logró atravesar una etapa en la que utilizaba el alcohol como vía de escape.

“No tomo más; a mí no me gustaba. Hasta mis 18 años no probé. Yo tomaba para emborracharme y dormirme, ese era mi escape”, reveló el “Churry”.

Además, aseguró que salía a bailar porque no se podía dormir estando en su casa. También contó que tuvo pensamientos suicidas. “Mi terapeuta me salvó la vida, iba con mi camioneta por la Panamericana y sentía que lo único que quería era apagarme. Ahí suena mi teléfono y era ella. Llorando la atendí y le dije lo que iba a hacer”, agregó el futbolista surgido de las inferiores del Fortín.

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También, relató que “no aguantaba más el dolor y el sufrimiento” y que sentía un dolor tan profundo que pensaba que la única solución era “apagarse”.

Por último, expresó cuál era su sueño desde chico: “No era ser jugador de fútbol. Fue darle a mi familia un lugar para vivir. Cuando conseguí eso, dije ‘ya está’; por eso también me descontrolé”.

Fue parte de la Selección argentina sub-20 en el 2009 (Foto: Reuters).

El delantero, que fue parte de la Selección argentina sub-20 en 2009, se encuentra sin equipo desde mitad de este año. Pasó por Vélez, donde debutó, Racing y Newell’s en el fútbol argentino. Además jugó en el Bolonia de Italia, Palmeiras de Brasil y en Monterrey y Cruz Azul de México.

Acumula 516 partidos en total durante toda su carrera, donde hizo 137 goles y logró dos campeonatos con la Academia y uno con Vélez.