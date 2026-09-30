Eliminatorias 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán aunque ya estén clasificadas

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 mantendrán su tradicional formato de todos contra todos a 18 fechas, pero con un escenario inédito: Argentina, Uruguay y Paraguay competirán en el torneo pese a estar ya clasificadas por albergar los partidos inaugurales de la cita máxima.

Según le comunicó la FIFA a la Conmebol, la participación de estos tres seleccionados no liberará cupos adicionales para la región, algo que garantizará que sumen rodaje competitivo sin afectar su boleto asegurado.

De esta manera, los seis cupos y medio asignados habitualmente a Sudamérica se reestructurarán: con tres selecciones confirmadas junto a los otros anfitriones (España, Portugal y Marruecos), las tres plazas directas restantes y el cupo para el repechaje intercontinental se disputarán exclusivamente entre las siete federaciones restantes de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela.

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Aunque existen posturas para postergar el inicio a septiembre, la fecha tentativa para el arranque del certamen continental está fijada para la ventana FIFA de fines de marzo de 2027, en coincidencia con los primeros amistosos posteriores a la Copa del Mundo 2026.

La comunicación oficial entre las diez federaciones sudamericanas se formalizará tras una reunión clave programada dentro de tres semanas.

En paralelo, la organización del Mundial 2030 —previsto para junio y julio de ese año— mantiene definiciones pendientes por parte de la FIFA.

Aún resta confirmar el calendario definitivo, la sede de la gran final y la resolución sobre la propuesta presentada en marzo de 2025 para ampliar la cantidad de participantes a 64 seleccionados. (NA)