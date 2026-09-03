Duelo de invictos entre Liniers y Pacífico, y dos que pueden volver al lugar que ya tenían en la LBB Oro
Se completa la tercera fecha, que comenzó anoche con triunfo de Napostá, hoy único puntero. Estrella y Bahiense, ganando, también quedarían en lo más alto.
deportes@lanueva.com
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
Con cinco partidos se completa, desde las 21, la tercera fecha correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".
La misma comenzó anoche, con el triunfo de Napostá sobre L.N. Alem, 91 a 89.
El principal partido lo van a protagonizar Liniers-Pacífico, dos de los tres invictos en este tramo.
El verde es el segundo equipo con mayor promedio de puntos (81,5), mientras que el Chivo -que viene ganar con un triple de mitad de cancha- es quien menos anotaciones ha recibido: 61,5 por juego.
Estrella, por su parte, intentará defender la punta, recibiendo a Independiente.
Los del barrio San Martín perdieron solo tres partidos de fase regular y uno fue justamente ante el viola, sufriendo esa noche la mayor puntuación en contra (92).
Y la visita, contrariamente, sumó tres victorias y los 92 puntos fueron su máxima puntuación a favor.
Bahiense del Norte, que ganó los dos juegos -y por marcadores similares (73-62 ante Barrio Hospital y 72-65 con Independiente)-, espera por Olimpo, que aún no ganó.
En tanto, Pueyrredón y Villa Mitre, ambos con récord de 1-1, se enfrentarán en el Vicente Palermo con el antecedente de los +40 de Purre en el José Martínez, diferencia que, a medir por los resultados, no existe entre ambos.
Y también chocarán Estudiantes-Barrio Hospital, dos que todavía no pudieron festejar en esta parte.
Liniers-Pacífico
Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).
Árbitros: Sebastián Arcas, Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.
Novedades: el Chivo podría presentar plantel completo si suma minutos Nicolás Quiroga, quien se va recuperando de un desgarro.
En el verde, en tanto, sigue afuera Pedro Palacio (lesionado) y Genaro Pisani tiene una molestia en el isquiotibial, aunque va a probar.
Antecedente: Pacífico 78, Liniers 56.
Estrella-Independiente
Cancha: Luis Álvarez (Estrella).
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Alexia González.
Novedades: el local tiene equipo completo, mientras que el viola todavía no cuenta con Juan Pablo Morán (viaja), Luciano Figueroa y Martín Schmir (ambos lesionados).
Antecedente: Independiente 92, Estrella 86.
Pueyrredón-Villa Mitre
Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Marcelo Gordillo.
Novedades: en Pueyrredón -que tendrá hoy y el próximo partido a Francisco Ruiz antes de su partida- no hay ausencias.
Y el tricolor está completo, con el regreso de Ignacio Alem, tras cumplir las dos fechas de suspensión.
Antecedente: Villa Mitre 46, Pueyrredón 86.
Bahiense-Olimpo
Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).
Árbitros: Sebastián Giannino, Sam Inglera y Joel Schernenco.
Novedades: en el tricolor retorna Juan Pedro Hollender y es duda Bruno Lozano, con algún problema muscular. El aurinegro, por su parte, está completo.
Antecedente: Olimpo 77, Bahiense 73.
Estudiantes-Barrio Hospital
Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).
Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Leandro Bressan.
Novedades: en el albo está en condiciones de sumar algunos minutos Lucas Delgado y ya es baja definitiva Santiago Candia (se fue a Independiente de Santiago del Estero a jugar la LA).
La visita, en tanto, no tiene a Tomás Bussetti, lesionado.
Antecedente: Barrio Hospital 95, Estudiantes 82.
Posiciones
Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:
Po. Equipo Puntos
1º) Napostá (11PG-3PP), 15 puntos (*)
2º) Estrella (10-3) 13
2º) Bahiense (9-4), 13
4º) Pacífico (7-6), 12
4º) Liniers (7-6), 12
6º) Pueyrredón (7-6), 11,5
6º) Villa Mitre (7-6), 11,5
6º) L.N. Alem (5-9), 11,5 (*)
9º) Estudiantes (6-7), 10,5
10º) Independiente (3-10), 9,5
10º) Olimpo (4-9), 9,5
12º) Barrio Hospital (3-10), 9
(*) Tienen un partido más.