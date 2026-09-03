Duelo de invictos entre Liniers y Pacífico, y dos que pueden volver al lugar que ya tenían en la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con cinco partidos se completa, desde las 21, la tercera fecha correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

La misma comenzó anoche, con el triunfo de Napostá sobre L.N. Alem, 91 a 89.

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El principal partido lo van a protagonizar Liniers-Pacífico, dos de los tres invictos en este tramo.

El verde es el segundo equipo con mayor promedio de puntos (81,5), mientras que el Chivo -que viene ganar con un triple de mitad de cancha- es quien menos anotaciones ha recibido: 61,5 por juego.

Estrella, por su parte, intentará defender la punta, recibiendo a Independiente.

Los del barrio San Martín perdieron solo tres partidos de fase regular y uno fue justamente ante el viola, sufriendo esa noche la mayor puntuación en contra (92).

Y la visita, contrariamente, sumó tres victorias y los 92 puntos fueron su máxima puntuación a favor.

Bahiense del Norte, que ganó los dos juegos -y por marcadores similares (73-62 ante Barrio Hospital y 72-65 con Independiente)-, espera por Olimpo, que aún no ganó.

En tanto, Pueyrredón y Villa Mitre, ambos con récord de 1-1, se enfrentarán en el Vicente Palermo con el antecedente de los +40 de Purre en el José Martínez, diferencia que, a medir por los resultados, no existe entre ambos.

Y también chocarán Estudiantes-Barrio Hospital, dos que todavía no pudieron festejar en esta parte.

Liniers-Pacífico

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Sebastián Arcas, Horacio Sedán⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: el Chivo podría presentar plantel completo si suma minutos Nicolás Quiroga, quien se va recuperando de un desgarro.

En el verde, en tanto, sigue afuera Pedro Palacio (lesionado) y Genaro Pisani tiene una molestia en el isquiotibial, aunque va a probar.

Antecedente: Pacífico 78, Liniers 56.

Estrella-Independiente

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Alexia González.

Novedades: el local tiene equipo completo, mientras que el viola todavía no cuenta con Juan Pablo Morán (viaja), Luciano Figueroa y Martín Schmir (ambos lesionados).

Antecedente: Independiente 92, Estrella 86.

Pueyrredón-Villa Mitre

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Marcelo Gordillo.

Novedades: en Pueyrredón -que tendrá hoy y el próximo partido a Francisco Ruiz antes de su partida- no hay ausencias.

Y el tricolor está completo, con el regreso de Ignacio Alem, tras cumplir las dos fechas de suspensión.

Antecedente: Villa Mitre 46, Pueyrredón 86.

Bahiense-Olimpo

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Sebastián Giannino, Sam Inglera⁩ y Joel Schernenco.⁩

Novedades: en el tricolor retorna Juan Pedro Hollender y es duda Bruno Lozano, con algún problema muscular. El aurinegro, por su parte, está completo.

Antecedente: Olimpo 77, Bahiense 73.

Estudiantes-Barrio Hospital

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Leandro Bressan.

Novedades: en el albo está en condiciones de sumar algunos minutos Lucas Delgado y ya es baja definitiva Santiago Candia (se fue a Independiente de Santiago del Estero a jugar la LA).

La visita, en tanto, no tiene a Tomás Bussetti, lesionado.

Antecedente: Barrio Hospital 95, Estudiantes 82.

Posiciones

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Napostá (11PG-3PP), 15 puntos (*)

2º) Estrella (10-3) 13

2º) Bahiense (9-4), 13

4º) Pacífico (7-6), 12

4º) Liniers (7-6), 12

6º) Pueyrredón (7-6), 11,5

6º) Villa Mitre (7-6), 11,5

6º) L.N. Alem (5-9), 11,5 (*)

9º) Estudiantes (6-7), 10,5

10º) Independiente (3-10), 9,5

10º) Olimpo (4-9), 9,5

12º) Barrio Hospital (3-10), 9

(*) Tienen un partido más.