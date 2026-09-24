El sóftbol masculino dio cátedra: volvió a vencer a Bolivia y Venezuela por los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

En una tarde inspirada dentro de la ronda preliminar, la Selección Argentina masculina de sóftbol no tuvo piedad ante su par de Bolivia y selló una victoria categórica por 10 carreras a 0 en cinco entradas en el Estadio Mundialista de Paraná.

Se trató de una exhibición de poderío ofensivo y solidez picheante, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Desde el primer inning, la albiceleste impuso condiciones al timbrear dos carreras madrugadoras para marcar el ritmo del juego. Tras dos entradas de calma, la ofensiva argentina volvió a mover la pizarra con una raya más en el cuarto episodio, dejando la escena servida para una explosión absoluta en la quinta entrada: un rally demoledor de siete carreras que sentenció el juego por nocaut.

El ataque argentino conectó un total de 12 imparables, destacándose la efectividad de Alan Peker (2 de 4, con 2 carreras anotadas y 2 impulsadas), Alejo Muñoz (2 de 3, con 2 anotadas y 2 producidas) y Manuel Godoy (2 de 2, con 2 remolcadas). La paciencia en la caja de bateo del bahiense Federico Olheiser, quien negoció tres bases por bolas, también resultó clave para congestionar de manera constante las almohadillas.

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Desde la placa de los disparos, Matías Etchevers Larraburu firmó una labor imponente para quedarse con el triunfo (W), maniatando a la ofensiva boliviana que apenas pudo conectar un hit en todo el encuentro y no logró registrar carreras ante la impecable defensa argentina. La derrota (L) fue para el abridor boliviano José Solíz Navarro.

También fue parte del plantel ganador el bahiense Nahuel Sáenz.

Más tarde, la Selección amplió su condicion de favorita al oro al derrotar a Venezuela, por 4 entradas a 2. Previamente, había superado 16-0 a Bolivia, 9-5 a Venezuela y 12-0 a Perú.

Este jueves, desde las 19, se medirá nuevamente con Perú para cerrar la ronda preliminar.

La final por la medalla de oro está pactada para el viernes, a partir de las 16:30.