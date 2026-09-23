XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del jueves 24
Habrá acción en atletismo, bádminton, balonmano, canotaje (slalom y velocidad), ecuestre, escalada, pelota vasca, karate, pádel, polo acuático, ráquetbol, sóftbol, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y vóleibol.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El duodécimo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 22 disciplinas.
Sobresale la final del salto ecuestre por equipos, con al bahiense Damián Ancic como parte del seleccionado nacional.
También habrá eliminatorias individuales del tiro con arco, con Guillermina González, Wanda Arca e Iván Nikolajuk.
Además, si el tiempo lo permite, tras la suspensión de ayer, comenzará la actividad del canotaje velocidad, con la presencia excluyente del olímpico Agustín Vernice.
Mientras que el combinado masculino de sóftbol, con los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Sáenz, se medirá ante Perú.
El programa de actividades para este jueves es el siguiente:
Bádminton (Rosario)
11:40 - Individual masculino / Cuartos de final, con Nicolás Oliva
13:40 - Dobles mixtos / Cuartos d final, con Oliva-Oliva
15:40 - Dobles femeninos / Cuartos de final, con Otero-Gualdi
15:40 - Dobles femeninos / Cuartos de final, con Oliva-Otero
Ecuestre-Salto (Rosario)
12:00 - Segunda clasificatoria / Ronda 1, con Damián Ancic, Manuel Chechic, Tomás Galilea y Lucas Mesa
14:00 - Segunda clasificatoria / Ronda 2, con Damián Ancic, Manuel Chechic, Tomás Galilea y Lucas Mesa
Karate (Rosario)
09:00 - Kumite -55 kg femenino / Round robin, con Giuliana Novak
09:00 - Kumite -61 kg femenino / Round robin, con Jazmín Ichiki
09:00 - Kumite -67 kg masculino / Round robin, con Gonzalo Navarro
14:00 - Kumite -75 kg masculino / Round robin, con Julio Ichiki
Finales a partir de las 16:00
Pelota vasca (Rosario)
No antes de 10:30 - Frontball individual femenino / Por el oro, con Micaela Cortez vs. Venezuela
No antes de las 13:00 - Frontón individual femenino / Por el oro, con Melina Spahn vs. Perú
A continuación - Frontball individual masculino / Por el bronce, con Adrián Astorga vs. Chile
No antes de las 13:00 - Frontón individual masculino / Por el oro, con Guillermo Osorio vs. Perú
No antes de las 18:30 - Pelota goma trinquete femenino / Por el oro, con García-Pinto vs. Uruguay
No antes de las 20:00 - Pelota goma trinquete masculino / Por el oro, con Villegas-Andreasen vs. Chile
Polo acuático (Rosario)
12:00 - Selección femenina vs. Brasil
19:30 - Selección masculina vs. Uruguay
Ráquetbol (Rosario)
09:00 - Individual masculino / Semifinal, con Diego García
09:45 - Individual femenino / Semifinal, con Maria José Vargas
09:45 - Individual femenino / Semifinal, con Natalia Méndez
10:30 - Dobles masculino / Semifinal, con Kurzbard-García
11:15 - Dobles femenino / Semifinal, con Vargas-Centellas
12:25 - Dobles mixtos / Semifinal, con Méndez-García
Squash (Rosario)
10:30 - Equipos femenino / Cuartos de final
12:00 - Equipos masculino / Cuartos de final
Taekwondo (Rosario)
10:00 - Kyorugi -67 kg femenino / Rond preliminar, con Brenda Ruiz
10:00 - Kyorugi +67 kg femenino / Ronda preliminar, con Victoria Rivas
10:00 - Kyorugi -80 kg masculino / Ronda preliminar, con Santino Policeli
10:00 - Kyorugi +80 kg masculino / Ronda preliminar, con Mateo Di Leo
A partir de las 15:00 combates por medallas
Tenis (Rosario)
10:00 - Individual femenino / Cuartos de final, con Luciana Moyano
10:00 - Individual masculino / Cuartos de final, con Luciano Ambrogi
No antes de 11:30 - Individual masculino / Cuartos de final, con Juan Manuel La Serna
No antes de 11:30 - Individual masculino / cuartos de final, con Lautaro Midon
No antes de las 13:00 - Individual femenino / Cuartos de final, con Luisina Giovannini
No antes de las 13:00 - Individual femenino / Cuartos de final, con Jazmín Ortenzi
No antes de 14:30 - Dobles masculino / Semifinal, con La Serna-Midon
No antes de 14:30 - Dobles mixtos / Semifinal, con Moyano-Ambrogi
No antes de las 16:00 - Dobles femenino / Semifinal, con Ortenzi-Giovannini
Tenis de mesa (Rosario)
10:00 - Equipo Masculino vs. Guyana
16:00 - Equipo masculino vs. Ecuador
18:00 - Equipo femenino vs. Brasil
Tiro con arco (Rosario)
09:15 - Recurvo individual femenino / Ronda de 16, con Wanda Arca vs. Luisina Giúdice
09:15 - Compuesto individual masculino / Ronda de 16, con Nelson Salinas
09:15 - Compuesto individual masculino / Ronda de 16, con Lucas Garcés
09:50 - Recurvo individual femenino / Octavos de final, con Alma Pueyo López
09:50 - Compuesto individual masculino / Octavos de final, con Iván Nikolajuk
15:15 - Recurvo individual masculino / Ronda de 16, con Esteban Silva
15:15 - Recurvo individual masculino / Ronda de 16, con Damián Jajarabilla
15:15 - Recurvo individual masculino / Ronda de 16, con Matias Noriega
15:15 - Compuesto individual femenino / Ronda de 16, con Daniela Cheffer
15:50 - Compuesto individual femenino / Octavos de final, con Eugenia González Briozzo
15:50 - Compuesto individual femenino / Octavos de final, con Guillermina González
Vóleibol (Rosario)
19:00 - Selección masculina vs. Perú
Atletismo (Santa Fe)
09:05 - Lanzamiento de jabalina / Final, con Julieta Salguero
09:15 - Heptatlón / 100 m vallas, con Mariam Buenanueva
09:20 - 800 m llanos / Final, con Franco Peidón
09:35 - Heptatlon / Salto en alto, con Mariam Buenanueva
09:40 - 800 m llanos / Final, con Victoria Olives y Martina Escudero
09:45 - Salto en largo / Final, con Martín Saavedra
10:00 - 5000 m llanos / Final, con Matías Reynaga
10:30 - 5000 m llanos / Final, con Micaela Levaggi y Sofía Gómez
18:00 - Heptatlon / Lanzamiento de bala, con Mariam Buenanueva
18:10 - 400 m vallas / Final, con Bruno De Gennaro y Julián Pereyra
18:15 - Salto con garrocha / Final, con Carolina Scarponi
18:00 - 200 m llanos / Final, con Juan Ignacio Ciampitti
19:05 - 200 m llanos / Final, con Guillermina Cossio
19:20 - Heptatlon / 200 m llanos, con Mariam Buenanueva
19:40 - Relevo 4x400 m mixto / Final
Balonmano (Santa Fe)
19:30 - Los Gladiadores vs. Perú
Canotaje slalom (Santa Fe)
09:40 - K1 slalom paralelo femenino / Final
09:45 - K1 slalom paralelo masculino / Final
Canotaje velocidad (Santa Fe)
Programación a definir, tras las suspensiones del miércoles
Escalada (Santa Fe)
10:50 - Velocidad masculino / Clasificación, con Valentin Sternik
11:30 - Velocidad masculino / Final
Sóftbol (Paraná)
19:00 - Selección masculina vs. Perú
Pádel (Rafaela)
No antes de las 13:00 - Femenino / Semifinal, con Vilchez-Mosca vs. Perú
No antes de las 15:00 - Masculino / Semifinal, con Contreras-Piotto vs. Uruguay
Surf (Mar del Plata)
11:00 - Longboard femenino / Repechaje, con Evelyn Gontier