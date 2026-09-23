XIII Juegos Suramericanos: programa nacional del jueves 24

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El duodécimo día de competencias oficial de los XIII Juegos Suramericanos contará con un programa de 22 disciplinas.

Sobresale la final del salto ecuestre por equipos, con al bahiense Damián Ancic como parte del seleccionado nacional.

También habrá eliminatorias individuales del tiro con arco, con Guillermina González, Wanda Arca e Iván Nikolajuk.

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Además, si el tiempo lo permite, tras la suspensión de ayer, comenzará la actividad del canotaje velocidad, con la presencia excluyente del olímpico Agustín Vernice.

Mientras que el combinado masculino de sóftbol, con los bahienses Federico Olheiser y Nahuel Sáenz, se medirá ante Perú.

El programa de actividades para este jueves es el siguiente:

Bádminton (Rosario)

11:40 - Individual masculino / Cuartos de final, con Nicolás Oliva

13:40 - Dobles mixtos / Cuartos d final, con Oliva-Oliva

15:40 - Dobles femeninos / Cuartos de final, con Otero-Gualdi

15:40 - Dobles femeninos / Cuartos de final, con Oliva-Otero

Ecuestre-Salto (Rosario)

12:00 - Segunda clasificatoria / Ronda 1, con Damián Ancic, Manuel Chechic, Tomás Galilea y Lucas Mesa

14:00 - Segunda clasificatoria / Ronda 2, con Damián Ancic, Manuel Chechic, Tomás Galilea y Lucas Mesa

Karate (Rosario)

09:00 - Kumite -55 kg femenino / Round robin, con Giuliana Novak

09:00 - Kumite -61 kg femenino / Round robin, con Jazmín Ichiki

09:00 - Kumite -67 kg masculino / Round robin, con Gonzalo Navarro

14:00 - Kumite -75 kg masculino / Round robin, con Julio Ichiki

Finales a partir de las 16:00

Pelota vasca (Rosario)

No antes de 10:30 - Frontball individual femenino / Por el oro, con Micaela Cortez vs. Venezuela

No antes de las 13:00 - Frontón individual femenino / Por el oro, con Melina Spahn vs. Perú

A continuación - Frontball individual masculino / Por el bronce, con Adrián Astorga vs. Chile

No antes de las 13:00 - Frontón individual masculino / Por el oro, con Guillermo Osorio vs. Perú

No antes de las 18:30 - Pelota goma trinquete femenino / Por el oro, con García-Pinto vs. Uruguay

No antes de las 20:00 - Pelota goma trinquete masculino / Por el oro, con Villegas-Andreasen vs. Chile

Polo acuático (Rosario)

12:00 - Selección femenina vs. Brasil

19:30 - Selección masculina vs. Uruguay

Ráquetbol (Rosario)

09:00 - Individual masculino / Semifinal, con Diego García

09:45 - Individual femenino / Semifinal, con Maria José Vargas

09:45 - Individual femenino / Semifinal, con Natalia Méndez

10:30 - Dobles masculino / Semifinal, con Kurzbard-García

11:15 - Dobles femenino / Semifinal, con Vargas-Centellas

12:25 - Dobles mixtos / Semifinal, con Méndez-García

Squash (Rosario)

10:30 - Equipos femenino / Cuartos de final

12:00 - Equipos masculino / Cuartos de final

Taekwondo (Rosario)

10:00 - Kyorugi -67 kg femenino / Rond preliminar, con Brenda Ruiz

10:00 - Kyorugi +67 kg femenino / Ronda preliminar, con Victoria Rivas

10:00 - Kyorugi -80 kg masculino / Ronda preliminar, con Santino Policeli

10:00 - Kyorugi +80 kg masculino / Ronda preliminar, con Mateo Di Leo

A partir de las 15:00 combates por medallas

Tenis (Rosario)

10:00 - Individual femenino / Cuartos de final, con Luciana Moyano

10:00 - Individual masculino / Cuartos de final, con Luciano Ambrogi

No antes de 11:30 - Individual masculino / Cuartos de final, con Juan Manuel La Serna

No antes de 11:30 - Individual masculino / cuartos de final, con Lautaro Midon

No antes de las 13:00 - Individual femenino / Cuartos de final, con Luisina Giovannini

No antes de las 13:00 - Individual femenino / Cuartos de final, con Jazmín Ortenzi

No antes de 14:30 - Dobles masculino / Semifinal, con La Serna-Midon

No antes de 14:30 - Dobles mixtos / Semifinal, con Moyano-Ambrogi

No antes de las 16:00 - Dobles femenino / Semifinal, con Ortenzi-Giovannini

Tenis de mesa (Rosario)

10:00 - Equipo Masculino vs. Guyana

16:00 - Equipo masculino vs. Ecuador

18:00 - Equipo femenino vs. Brasil

Tiro con arco (Rosario)

09:15 - Recurvo individual femenino / Ronda de 16, con Wanda Arca vs. Luisina Giúdice

09:15 - Compuesto individual masculino / Ronda de 16, con Nelson Salinas

09:15 - Compuesto individual masculino / Ronda de 16, con Lucas Garcés

09:50 - Recurvo individual femenino / Octavos de final, con Alma Pueyo López

09:50 - Compuesto individual masculino / Octavos de final, con Iván Nikolajuk

15:15 - Recurvo individual masculino / Ronda de 16, con Esteban Silva

15:15 - Recurvo individual masculino / Ronda de 16, con Damián Jajarabilla

15:15 - Recurvo individual masculino / Ronda de 16, con Matias Noriega

15:15 - Compuesto individual femenino / Ronda de 16, con Daniela Cheffer

15:50 - Compuesto individual femenino / Octavos de final, con Eugenia González Briozzo

15:50 - Compuesto individual femenino / Octavos de final, con Guillermina González

Vóleibol (Rosario)

19:00 - Selección masculina vs. Perú

Atletismo (Santa Fe)

09:05 - Lanzamiento de jabalina / Final, con Julieta Salguero

09:15 - Heptatlón / 100 m vallas, con Mariam Buenanueva

09:20 - 800 m llanos / Final, con Franco Peidón

09:35 - Heptatlon / Salto en alto, con Mariam Buenanueva

09:40 - 800 m llanos / Final, con Victoria Olives y Martina Escudero

09:45 - Salto en largo / Final, con Martín Saavedra

10:00 - 5000 m llanos / Final, con Matías Reynaga

10:30 - 5000 m llanos / Final, con Micaela Levaggi y Sofía Gómez

18:00 - Heptatlon / Lanzamiento de bala, con Mariam Buenanueva

18:10 - 400 m vallas / Final, con Bruno De Gennaro y Julián Pereyra

18:15 - Salto con garrocha / Final, con Carolina Scarponi

18:00 - 200 m llanos / Final, con Juan Ignacio Ciampitti

19:05 - 200 m llanos / Final, con Guillermina Cossio

19:20 - Heptatlon / 200 m llanos, con Mariam Buenanueva

19:40 - Relevo 4x400 m mixto / Final

Balonmano (Santa Fe)

19:30 - Los Gladiadores vs. Perú

Canotaje slalom (Santa Fe)

09:40 - K1 slalom paralelo femenino / Final

09:45 - K1 slalom paralelo masculino / Final

Canotaje velocidad (Santa Fe)

Programación a definir, tras las suspensiones del miércoles

Escalada (Santa Fe)

10:50 - Velocidad masculino / Clasificación, con Valentin Sternik

11:30 - Velocidad masculino / Final

Sóftbol (Paraná)

19:00 - Selección masculina vs. Perú

Pádel (Rafaela)

No antes de las 13:00 - Femenino / Semifinal, con Vilchez-Mosca vs. Perú

No antes de las 15:00 - Masculino / Semifinal, con Contreras-Piotto vs. Uruguay

Surf (Mar del Plata)

11:00 - Longboard femenino / Repechaje, con Evelyn Gontier