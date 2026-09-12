Torneo Clausura: la Primera División "B" le da comienzo a la séptima fecha

Olimpo y Dublin se enfrentan en el Carminatti. Fotos: Archivo-La Nueva.

Con tres encuentros de la Primera División "B" se pondrá en marcha hoy la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que se completará mañana al igual que la "A".

Todos los juegos del fin de semana comenzarán a las 15.30 y se jugarán en los escenarios naturales.

Esta tarde, en el Roberto Carminatti, el líder Olimpo recibirá al Dublin. El árbitro será Pablo Leguizamón.

El aurinegro llega como puntero e invicto, luego de vencer a Sansinena y Pacífico de Cabildo por 5 a 0.

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El Rojo, en tanto, intentará sumar puntos para salir de la zona baja, luego de la derrota ante Tiro Federal (por 4 a 2) en el estreno de su cancha.

Además, el escolta Tiro Federal recibirá a Pacífico de Bahía Blanca en el Onofre Pirrone con arbitraje de Ariel Turcuman.

Mientras que en Ingeniero White cruzarán Comercial y Pacífico de Cabildo, con Pablo Zaragoza como juez principal.

La fecha se completará mañana con el duelo entre Rosario Puerto Belgrano y Sansinena, que cruzarán en el Coloso de Cemento a puertas cerradas y con Raúl Kerman como árbitro.

*Las tablas

Así están las posiciones antes del comienzo de la fecha 7:

-Clausura: 1º) Olimpo, 14 puntos; 2º) Tiro Federal, 11; 3º) Rosario, 10; 4º) Pacífico de Cabildo, 8; 5º) Comercial, Pacífico BB y Sansinena, 6 y 8º) Dublin, 1.

-La acumulada: 1º) Tiro, 38 puntos; 2º) Rosario, 36; 3º) Comercial, 33; 4º) Olimpo, 30; 5º) Sansinena, 27; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 16 y 8º) Pacífico BB, 14.

*Mañana la elite

La Primera División "A" se jugará íntegramente este domingo, con partidos muy atractivos atendiendo la dos tablas: la del Clausura y la acumulada que definirá el descenso y la promoción.

Desde las 15.30, se cruzarán: Huracán-Bella Vista (con arbitraje de Franco Páez y sin público visitante), La Armonía-Libertad (Oscar Perotti), Villa Mitre-Sporting (Leonardo Villamil) y Liniers-San Francisco (Franco Yatzky).

Así están las posiciones antes del comienzo de la fecha 7:

-Torneo Clausura: 1º) San Francisco, 12 puntos; 2º) Sporting, 10; 3º) Huracán y La Armonía, 8; 5º) Bella Vista y Villa Mitre, 6; 7º) Liniers, 5 y 8º) Libertad, 4.

-Acumulada: 1º) Huracán, 34 puntos; 2º) Bella Vista, 31; 3º) Liniers, 28; 4º) Villa Mitre y San Francisco, 25; 6º) Sporting, 23 y 7º) Libertad y La Armonía, 22.