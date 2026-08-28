Acusado de varios robos, detuvieron a un hombre luego de allanar su casa

Luego de quedar vinculado con varios hechos delictivos, personal policial llevó a cabo un allanamiento en Carlos Gardel 2089, donde terminaron capturando a Carlos Alberto Alvarado Urra, de 42 años.

Allí se procedió al secuestro de un artículos personales y prendas de vestir, elementos que guardarían relación con hechos investigados.

Su aprehensión se produjo en el marco del operativo Zonas Calientes y corrió por cuenta de efectivos de la comisaría Segunda junto con la Unidad de Policía de Prevención Local motorizada.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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Los hechos

Uno de los ilícitos ocurrió el pasado 21 de agosto, en Agustín Álvarez y Guatemala. Previo dañar el parante de la puerta de un Renault 19, sustrajeron diversos elementos, entre ellos un bolso matero de color negro. El hecho quedó registrado mediante cámaras de seguridad.

También se estableció la participación del ahora aprehendido en un hurto ocurrido el 27 de agosto, en La Plata al 800. En ese luegar fue sustraída una caja de herramientas del interior de una camioneta estacionada, quedando también la maniobra registrada por video.

Un tercer episodio ocurrió en Eduardo Gutiérrez y Panamá, donde funciona una panadería, de donde sustrajeron aproximadamente $80.000 de la caja registradora. La denunciante aportó registros de las cámaras de seguridad, en los cuales quedó registrado el autor.