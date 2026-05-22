Condenaron a un sujeto que violó y amenazó a la hija de su pareja

Un hombre que violó a la hija de su pareja en una vivienda de nuestra ciudad fue condenado a la pena de 13 años de prisión.

El fallo fue impuesto por el Tribunal en lo Criminal N° 3 y recayó en un sujeto -no se lo identifica para preservar a la menor- que fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado.

Según la investigación el procesado sometió a la pequeña entre 2018 y febrero de 2022, comenzando los ultrajes cuando la víctima tenía 8 años.

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El acusado aprovechó la circunstancia de convivir con la niña en la zona de Villa Harding Green y la sometía cuando quedaba a su cuidado.

"Amenazaba a la víctima con matar a su madre si contaba lo sucedido, infundiendo temor en la menor, obligándola así a que no cuente nada, propiciando el silencio y con eso su impunidad", señalaron fuentes judiciales.

Trascendió que luego de tres años de sufrir los ataques la víctima pudo contarle lo ocurrido a su madre, quien denunció los abusos ante la justicia.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.