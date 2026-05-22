Impulsan la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en embarazadas

Con el objetivo de proteger a recién nacidos de enfermedades respiratorias graves durante sus primeros meses de vida, se lanzó una campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), destinada a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.

La vacuna busca prevenir cuadros severos como bronquiolitis, neumonía y otras complicaciones respiratorias en bebés menores de seis meses. Las dosis ya se encuentran disponibles en Bahía Blanca y son aplicadas en centros de salud y unidades sanitarias del distrito.

La presentación de la campaña se realizó este viernes con la participación de representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), autoridades provinciales y referentes sanitarios locales, en el marco de un proyecto internacional multicéntrico que evalúa la implementación de esta vacuna, incorporada al calendario nacional desde 2024.

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Durante la jornada, se destacó que Argentina es uno de los cuatro países de Latinoamérica que actualmente llevan adelante esta estrategia de inmunización. En ese contexto, los equipos de la OPS se encuentran en Bahía Blanca para analizar mecanismos de registro de cobertura, entrevistar a coordinadores y trabajadores del área de inmunizaciones, y relevar experiencias vinculadas a las políticas públicas de salud.

La subsecretaria de Salud del Municipio, Carina Conde, explicó que los especialistas "vinieron en el marco de un estudio internacional que se está haciendo en relación a la vacunación específicamente de la vacuna VSR, a monitorear y evaluar nuestra implementación".

Además, sostuvo que el intercambio permitirá fortalecer las estrategias sanitarias a nivel regional. "Pretendemos quedarnos con algunos saberes y que ellos tengan la posibilidad de llevarse algo de nuestra experiencia para seguir mejorándola y para contagiar a otros países de Latinoamérica que puedan incorporar esta vacuna que es tan importante en su calendario", afirmó.

Por su parte, Erika Bartel, integrante del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, remarcó el impacto positivo que tuvo la incorporación de la vacuna.

"Con esta incorporación hemos tenido un impacto ya en la baja de incidencia de bronquiolitis en nuestros niños y en menores de seis meses se han reducido las muertes; además han mermado las internaciones y con este impacto entonces queremos profundizar la estrategia", expresó.

También participaron de la actividad Maximiliano Nuñez Fariña y Alejandra Mangione, en representación de Región Sanitaria I.