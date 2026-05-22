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Vecinos denunciaron falta de respuestas por una pérdida de agua que ya lleva cuatro meses

Aseguran que el problema se agrava día a día, afecta la presión en las viviendas y genera acumulación de barro en el sector.

Fotos: gentileza Valentín Zambrana

Vecinos de la esquina de Granada e Ingeniero Luiggi denunciaron una importante pérdida de agua que, según relató Valentín Zambrana, lleva más de cuatro meses sin ser reparada pese a los reiterados reclamos realizados ante ABSA.

"Cada día se fue agrandando más. Ya casi no tenemos presión de agua y apenas nos podemos bañar", expresó el vecino.

Según contó a La Nueva., la situación se agravó aún más en los últimos días debido a trabajos realizados por una empresa ubicada a unas tres cuadras del sector. De acuerdo a su testimonio, colocaron una barrera de tierra para evitar que el agua afectara la zona de obra, lo que terminó desviando el agua y el barro hacia el barrio.

"A nosotros nos dejaron un río", señaló.

Además, aseguró que uno de los vecinos no puede sacar su vehículo de la vivienda debido a que un montículo de tierra bloqueó el ingreso a la propiedad.

Zambrana indicó que realizó distintos reclamos ante ABSA, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas ni soluciones concretas.

"Pedimos una solución, por favor", concluyó.

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