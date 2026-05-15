Privatización de AySA: quiénes son los principales actores que pujan por quedarse con el negocio

El Gobierno avanza en la privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las tantas que tiene la administración central en la lista y que es solicitada por distintos grupos empresarios.

El Ejecutivo informó que este viernes se lanzará la licitación para llevar a cabo la privatización de la empresa que se dedica a la provisión de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, comunicó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta es una de las ocho empresas que el Gobierno prevé privatizar en el marco de la reglamentación de la Ley Bases. Además de AySA, figuran Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

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Los interesados

El plan del Gobierno es vender al menos el 51% de las acciones a un "operador estratégico" y que el resto salga a la Bolsa. La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril.

Entre los involucrados por adquirir la mayoría de la empresa figuran Edison Energía (la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan), Mauricio Filiberti (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.

El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

El contrato de concesión fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense.

Los distritos de la provincia de Buenos Aires en los que tendrá injerencia son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. (N/A)