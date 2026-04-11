La historia del rugby de Bahía y la región, por primera vez en un libro

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Por primera vez en la historia del deporte local y regional, el rugby de Bahía Blanca y su zona de influencia contará con una obra bibliográfica dedicada íntegramente a rescatar sus orígenes, evolución y protagonistas.

Bajo el título "Rugby: historias y protagonistas de Bahía Blanca y la región", el trabajo se posiciona como un documento esencial para la memoria colectiva de los clubes del sur bonaerense. Si bien existen otros libros que abordaron el rugby en la ciudad, hacen foco en lo puntual de la historia de clubes y/o en anécdotas y personajes.

En este caso la obra propone un recorrido exhaustivo que se remonta a los primeros pasos de la disciplina en la ciudad, atravesando décadas de crecimiento hasta llegar a la actualidad.

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A través de una rigurosa investigación documental, testimonios e historias inéditas, el libro pone en valor el patrimonio histórico de un deporte que ha sido pilar fundamental en el tejido social de la comunidad bahiense.

El proyecto, que actualmente transita sus etapas finales previas a la presentación, fue desarrollado por el periodista Ricardo Sbrana. Con casi 30 años de labor ininterrumpida en el periodismo especializado -siendo cronista de la sección deportiva de La Nueva. desde 1995-, el autor vuelca en estas páginas la experiencia de quien ha sido testigo presencial del desarrollo del rugby bahiense.

“Se trata de un proyecto personal de concreción largamente esperada, que saldrá a la venta en poco tiempo más. La edición, coordinación y venta correrá a cargo de la editorial EdiUNS, a quien le estoy muy agradecido tanto por el profesionalismo que pusieron para llevarlo a cabo como por el hecho, considero que no menor, de que para una editorial prestigiosa se trata de un trabajo fuera de lo común. Están acostumbrados al desarrollo y publicación de libros o trabajos que tienen que ver con lo académico”, dijo el autor.

"Rugby: historias y protagonistas de Bahía Blanca y la región" no solo busca narrar los hitos deportivos y los grandes partidos, sino también rendir homenaje a las figuras, dirigentes y clubes que, desde el esfuerzo y el anonimato, construyeron la identidad de la guinda en la región.

“Durante décadas este deporte en nuestra ciudad mantuvo un relato escueto sobre su pasado, proveniente no de archivos institucionales sino gracias a la memoria de los iniciadores de los años ‘50. Fue a su vez un breve recuento que se publicó cada tanto en folletos institucionales de la Unión de Rugby del Sur, a modo de historia oficial. Sin embargo, existe una línea de tiempo mucho más extensa, con mayor cantidad de actores y de momentos deportivos que tenían que salir a la luz para ser conocidos y dar real dimensión histórica del rugby en nuestra ciudad”, agregó Sbrana.

Si bien la presentación oficial se prevé para próximos meses, la noticia de su próxima publicación ya despierta interés en el ámbito deportivo por tratarse de una pieza inédita en la bibliografía de la ciudad.

Las novedades se irán informando en un perfil del libro en Instagram, que se puede buscar como @rugbylibro.