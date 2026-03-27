A casi 24 horas del incendio, se reavivó el fuego en el depósito de pinturas de Moreno

El fuego en el depósito de pinturas en Francisco Álvarez, partido de Moreno, no da tregua. Pasaron casi 24 horas del comienzo del incendio al que estuvieron abocadas unas 30 dotaciones de bomberos, pero la cantidad de materiales inflamables que hay dentro de los galpones complica el cese de las llamas.

Durante las primeras horas de esta mañana la situación estaba controlada, pero ahora, el incendio se reavivó y crece la preocupación por los daños que genera no sólo el fuego sino también el humo tóxico que emana.

Los bomberos estuvieron trabajando hasta la madrugada y en las primeras horas de esta mañana se veía sólo una columna de humo blanco. La situación parecía estar bajo control, sin embargo, las llamas que quedaban alcanzaron nuevos materiales y el fuego se reavivó.

En tan sólo unos minutos el fuego empezó a asomar desde el techo de los galpones y la columna de humo creció tres veces más en tamaño. Inmediatamente fueron alertados los Bomberos Voluntarios de Moreno y dos dotaciones se acercaron al lugar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De acuerdo a lo que investiga la Justicia, las llamas habrían empezado ayer cerca de las 8 por un chispazo en una soldadora. Los trabajadores fueron evacuados, así como también los vecinos de la zona.

Un empleado del lugar reveló que la empresa utiliza el deposito para guardar químicos, solventes, pinturas, membranas y otros productos tóxicos.

Defensa Civil informó que hay riesgo de colapso. Afortunadamente, hasta el momento, no se registraron heridos.

El hecho está siendo investigado por la justicia, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio. Interviene la UFI 4 y el Juzgado de Garantías 3 de Moreno.