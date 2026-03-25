Liga de Suárez: Automoto y Unión, las dos caras de la moneda de los tornquistenses

Se jugó la 2ª fecha el certamen Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez y Automoto ratificó su gran comienzo con una victoria a domicilio para sumar puntaje ideal.

El elenco de Octavio "Chapi" Araneta --que en las últimas hora sumó al atacante Luis Vila-- venció como visitante a Deportivo Sarmiento de Coronel Suáez y es uno de los vanguardistas de la Zona A junto a Racing de Carhué.

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La contracara es su clásico rival Unión, que perdió en casa ante Blanco y Negro 1 a 0 y sigue sin conocer el éxito en la Zona B.

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--Zona A: Deportivo Sarmiento 0, Automoto 2 (Joaquín Giménez y Luciano Harnst); Alem de Pringles 0, Club Sarmiento 5 (Maximiliano Graff --2--, Marcos Litre, Tomás Prost y Jerónimo Balcarce); Boca Juniors 1 (Bruno Rovhein), Puan FC 1 (Lautaro Lobo --de penal--); Independiente SJ 3 (Emanuel Merquel, Juan Cruz Seewald y Cristian Roth), Empleados de Comercio 3 (Luka Olmedo, de penal, Facundo Gadea y Sebastián Mansilla) y Deportivo Argentino 1 (Tobías Albornoz), Racing C 2 (Emilio Romero --2--). Libre: Independiente de Rivera.

--Zona B: Unión T 0, Blanco y Negro 1 (Agustín Vitulli); Tiro Federal 2 (Augusto Bussmann y Alejo Lucien), Atlético Huanguelén 1 (Elián Fibiger, de penal); San Martín C 1 (Agustín Echaide), Unión P 0; Peñarol P 2 (Emiliano Aliberti --2--), San Martín ST 1 (Bautista Waigel) y Peñarol G 2 (Alex Miranda, de penal, y Elián Patiño), El Progreso 2 (Tomás Prediger y Eduardo García). Libre: Deportivo Rivera.

Las tablas