Liga de Suárez: Automoto y Unión, las dos caras de la moneda de los tornquistenses
Mientras el azulgrana ganó los dos partidos que jugó, el verde no conoce lo que es la victoria. Se jugó la 2ª fecha.
Se jugó la 2ª fecha el certamen Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez y Automoto ratificó su gran comienzo con una victoria a domicilio para sumar puntaje ideal.
El elenco de Octavio "Chapi" Araneta --que en las últimas hora sumó al atacante Luis Vila-- venció como visitante a Deportivo Sarmiento de Coronel Suáez y es uno de los vanguardistas de la Zona A junto a Racing de Carhué.
La contracara es su clásico rival Unión, que perdió en casa ante Blanco y Negro 1 a 0 y sigue sin conocer el éxito en la Zona B.
Marcadores
--Zona A: Deportivo Sarmiento 0, Automoto 2 (Joaquín Giménez y Luciano Harnst); Alem de Pringles 0, Club Sarmiento 5 (Maximiliano Graff --2--, Marcos Litre, Tomás Prost y Jerónimo Balcarce); Boca Juniors 1 (Bruno Rovhein), Puan FC 1 (Lautaro Lobo --de penal--); Independiente SJ 3 (Emanuel Merquel, Juan Cruz Seewald y Cristian Roth), Empleados de Comercio 3 (Luka Olmedo, de penal, Facundo Gadea y Sebastián Mansilla) y Deportivo Argentino 1 (Tobías Albornoz), Racing C 2 (Emilio Romero --2--). Libre: Independiente de Rivera.
--Zona B: Unión T 0, Blanco y Negro 1 (Agustín Vitulli); Tiro Federal 2 (Augusto Bussmann y Alejo Lucien), Atlético Huanguelén 1 (Elián Fibiger, de penal); San Martín C 1 (Agustín Echaide), Unión P 0; Peñarol P 2 (Emiliano Aliberti --2--), San Martín ST 1 (Bautista Waigel) y Peñarol G 2 (Alex Miranda, de penal, y Elián Patiño), El Progreso 2 (Tomás Prediger y Eduardo García). Libre: Deportivo Rivera.
Las tablas
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Zona “A”
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Equipo
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Pts
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PJ
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G
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E
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P
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Gf
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Gc
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Automoto
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6
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2
|
2
|
0
|
0
|
9
|
1
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Racing Club
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6
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2
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2
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0
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0
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3
|
1
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Club Sarmiento
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4
|
2
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1
|
1
|
0
|
5
|
0
|
Puan F. Club
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4
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
1
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Independiente (R)
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3
|
1
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1
|
0
|
0
|
4
|
2
|
Boca Juniors
|
2
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
E. de Comercio
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
3
|
Independiente (SJ)
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3
|
4
|
D. Argentino
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
3
|
D. Sarmiento
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
6
|
Leandro N. Alem
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
12
|
Zona “B”
|
|
|
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|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Blanco y Negro
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6
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
Peñarol de Pigüé
|
6
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3
|
1
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Tiro Federal (P)
|
6
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3
|
1
|
El Progreso
|
4
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5
|
3
|
San Martín (C)
|
3
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
3
|
Peñarol (Guaminí)
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
San Martín (ST)
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
Unión (Tornquist)
|
1
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
Deportivo Rivera
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
A. Huanguelén
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1
|
3
|
Unión Pigüé
|
0
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2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2