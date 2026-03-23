Más de 250 personas participaron de jornada de salud y deporte

Más de 250 personas participaron de la jornada “Mujeres, salud y deporte”, realizada en Coronel Rosales con actividades físicas, recreativas y espacios de promoción sanitaria.

La propuesta incluyó torneos de distintas disciplinas cómo vóley, newco, básquet y fútbol.La propuesta incluyó torneos de distintas disciplinas. En vóley se impuso Sport Center, en newcom ganó Punta New, en básquet se consagró Espora y en fútbol el equipo Fortín.

También se desarrollaron actividades abiertas como caminatas y clases de zumba, con participación de vecinos de distintas edades.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante la jornada funcionaron además stands con información sobre salud y derechos, donde se brindó asesoramiento a los asistentes.