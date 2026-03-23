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El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 24 de marzo en Bahía Blanca.

Foto: NA

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 24 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y soleado, templándose. El viento tendrá intensidad de moderado con ráfagas de regular del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo templado tornándose inestable. El viento tendrá intensidad de moderado del Noroeste rotando al Sur en aumento a regular y el índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.

La noche será nuboso con precipitaciones y se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados. 

 

 

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