Pampas, con Lusarreta como titular, visita hoy a Cobras Brasil

"Pancho" Lusarreta (al centro de la imagein) vuelve a la titularidad en Pampas. Foto: prensa UAR.

El Súper Rugby Américas transita su quinta fecha en una edición que demuestra la supremacía de las franquicias argentinas. Precisamente Pampas, una de las protagonistas de esta temporada, enfrentará hoy a Cobras Brasil, en San Pablo, desde las 15.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Nicolau Alayon de San Pablo. El referee del encuentro será Nehuén Jauri Rivero y será transmitido por ESPN y Disney+.

La franquicia bonaerense viene de ganarle a Tarucas -en Tucumán- por 44 a 23, mientras que el conjunto brasileño llega tras caer 38-20 ante Peñarol en Montevideo.

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En Pampas una de las novedades será el ingreso del bahiense Francisco Lusarreta como hooker titular, mientras que el también bahiense Nahuel Zunini estará entre los relevos.

El ingreso de Lusarreta es uno de los siete cambios que realizará el DT Juan Manuel Leguizamón en relación a la formación que presentó el último viernes ante Tarucas.

Además, Valentín Vicente Vidal será titular por primera vez en la temporada, mientras que Lucas Moresco será el octavo titular en lugar de Juan Pedro Bernasconi, que estará entre los 23. Vale destacar que ante la ausencia de Juan Cruz Pérez Rachel, Lucas Marguery y Tobías Wade; Matías Medrano será el capitán del equipo, mientras que Rodrigo Fernández Criado y Bautista Farisé los vicecapitanes.

En cuanto a los backs, la gran novedad será el debut Ignacio Díaz con la camiseta de Pampas. Además, aparecen en el quince inicial Alejo Lavayén, Alfonso Latorre y Felipe Ledesma. Asimismo, habrá otro posible debut en Pampas ya que en el banco de suplentes aparece Ramiro Manzo, jugador proveniente de Sporting de Mar del Plata.

Así formarán los equipos:

Cobras Brasil: 1. Brendon Alves, 2. Santiago Bonavento, 3. Facundo Moreno; 4. Helder Bryan y 5. Gabriel Oliveira; 6. Adio de Melo, 7. Matheus Cláudio, André Arruda; 9. Ashwin Cox y 10. Julián Leszczynski; 11. Robert Tenório, 12. Dion Khumalo, 13. Lorenzo Massari (capitán), 14. Tasriq Mynhardt; 15. Rosco Specman. Entrenador, Josh Reeves.

Recambio: 16. Nicholas Sydorowitz, 17. Joao Marino, 18. Lautaro Facundo, 19. Kleber Díaz, 20. Mogomotsi Mokunyane, 21. Maiki Lemes, 22. Zinedine Booysen y 23. Lucas Tranquez.

Pampas: 1. Matías Medrano (capitán), 2. Francisco Lusarreta, 3. Valentín Vicente Vidal; 4. Rodrigo Fernández Criado y 5. Francisco Sluga; 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli, 8. Lucas Moresco; 9. Alejo Lavayén y 10. Bautista Farisé; 11. Alfonso Latorre, 12. Juan Cruz Corso, 13. Felipe Ledesma, 14. Ignacio Díaz; 15. Estanislao Renthel. Entrenador, Juan Manuel Leguizamón.

Los suplentes serán 16. Ignacio Bottazzini, 17. Nahuel Zunini, 18. Ramiro Berardi Calvo, 19. Marcelo Toledo, 20. Augusto Cabano Wall, 21. Ramiro Manzo, 22. Agustín Fraga y 23. Jerónimo Ulloa.

Resultados

La jornada 5 del SRA comenzó el viernes con la victoria de Dogos (Córdoba) ante Peñarol (Uruguay) por 32-22.

Ayer, Selknam (Chile) derrotó a Capibaras (Rosario) por 27-17 y Yacaré XV (Paraguay)-Tarucas (Tucumán) en cancha del club Aranduroga de Corrientes, donde el conjunto paraguayo trasladó su localía ya que lo separan 400 kilómetros de Asunción.