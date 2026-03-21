Intentaban robar cables y fueron detenidos

El personal motorizado de la Policía Local aprehendió a dos personas que estaba intentando robar cables de electricidad en Villa Nocito.

Las cámaras de seguridad del Centro Único de Monitoreo detectaron a dos personas en la intersección de Pampa Central y Av Buenos Aires intentando sustraer cables de la empresa EDES. El personal de la Policía Local recibió el aviso y pudo detenerlos a metros del lugar cuando intentaban escapar.

Estos fueron identificados como Andrés Salvatierra de 32 años y un menor de edad de 16, que fueron trasladados a la Comisaría Quinta y puestos a disposición de la Justicia.

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Interviene la UFIJ N°15 y FRPJ. bajo los cargos de robo y desobediencia.