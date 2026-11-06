Los Pumas ante Irlanda: este viernes 17.10, sin Joaquín Moro

El seleccionado argentino de rugby iniciará este viernes su participación en la segunda fase del Nations Championship. Será ante Irlanda y en partido que se jugará a las 17.10, hora de nuestro país.

Tendrá lugar en el estadio Aviva de Dublín, donde el árbitro será Luke Pearce (Inglaterra), quien tendrá como asistentes a la escocesa Hollie Davidson y al sudafricano Morné Ferreira. El encuentro se podrá ver por ESPN y Disney+.

Entre los 23 designados para hoy por el entrenador Felipe Contepomi para Los Pumas no se encuentra el bahiense Joaquín Moro, cuyo lugar lo ocupará Pablo Matera. De todos modos el octavo continúa junto al plantel, a la espera de una oportunidad en alguno de los próximos encuentros del Championship: con Italia en Génova (sábado 14) y con Francia en París (sábado 21). Después llegará el momento de la fase final en Twickenham, Londres (del 27 al 29).

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Argentina retoma su agenda internacional luego de haber jugado por última vez en la serie frente a Australia en nuestro país, con derrota en el primero 27-21 en Jujuy y empate en 28 en la revancha, disputada en Mendoza. Además, hoy ante Irlanda buscará cortar con una seguidilla de 12 presentaciones consecutivas sin poder ganar en Dublín.

Dos partidos que dejaron como consecuencia una renovación en el staff de Los Pumas, con la incorporación posterior de Mario Ledesma (ex entrenador de la Selección) y del inglés Shaun Edwards.

"Mario es una persona de mucha experiencia. Trajo cosas simples. No hubo muchos cambios respecto de lo que veníamos haciendo, pero sí hacer las cosas simples bien y laburar fuerte, que es lo que cambiará el viernes (por hoy)", dijo Joaquín Moro en la semana, en diálogo con Scrum.

En cuanto a bajas o ausencias, acaso la más importante es la del fullback/apertura Santiago Carreras, un indiscutido para Contepomi y quien en las últimas horas fue operado de rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Lesión sufrida en un partido con su club Bath, en la liga inglesa.

Por otra parte se destacan los regresos del fullback Juan Cruz Mallía luego de un año (tras lesión) y el regreso del centro Santiago Chocobares, en el que será su primer partido del año con la Selección. Entre los forwards, Pedro Rubiolo, Juan Martín González y Joel Sclavi, compañero de Moro en Leicester.

Otros encuentros

La jornada del Nations Championship continuará este sábado con Italia-Sudáfrica (8.30, hora de nuestro país). En el XV italiano no forma parte de la convocatoria el apertura tucumano Domingo Miotti, aunque podría debutar en alguno de los próximos encuentros, entre ellos ante Los Pumas.

A las 11 jugarán Escocia-Nueva Zelanda, mientras que más tarde va Gales-Japón (13.30) y por último Francia-Fiji (17).

El domingo a las 12 jugarán Inglaterra-Australia.

Formaciones

Estos son los elegidos por Contepomi para el duelo de hoy:

Titulares

WENGER, Boris (11 caps)

MONTOYA, Julián (120 caps) – Capitán

MORENO, Francisco (3 caps)

PETTI, Guido (104 caps)

RUBIOLO, Pedro (31 caps)

GONZÁLEZ, Juan Martín (51 caps)

KREMER, Marcos (83 caps)

MATERA, Pablo (127 caps) – Vicecapitán

GARCÍA, Gonzalo (19 caps)

ALBORNOZ, Tomás (24 caps)

CARRERAS, Mateo (36 caps)

CHOCOBARES, Santiago (35 caps)

PICCARDO, Justo (13 caps)

DELGUY, Bautista (42 caps)

MALLÍA, Juan Cruz (51 caps) – Vicecapitán

Definidores

OVIEDO, Leonel (3 caps)

VIVAS, Mayco (44 caps)

SCLAVI, Joel (32 caps)

ELÍAS, Efraín (6 caps)

SCELZO, Juan Martín (2 caps)

BENÍTEZ CRUZ, Simón (15 caps)

PRISCIANTELLI, Gerónimo (6 caps)

CINTI, Lucio (45 caps)

Los 23 de Irlanda

Esta es la formación confirmada para el XV del Trébol:

Irlanda: 1. Andrew Porter, 2. Dan Sheehan, 3. Tadhg Furlong; 4. Joe McCarthy y 5. Tadhg Beirne; 6. Ryan Baird, 7. Nick Timoney, 8. Sean Jansen; 9. Craig Casey y 10. Sam Prendergast; 11. Mack Hansen, 12. Stuart McCloskey, 13. Robbie Henshaw, 14. Robert Baloucoune; 15. Hugo Keenan. Entrenador, Andy Farrell.

Suplentes: 16. Ronan Kelleher, 17. Tom O’Toole, 18. Sam Illo, 19. James Ryan, 20. Josh van der Flier, 21. Jamison Gibson-Park, 22. Ciaran Frawley y 23. Bundee Aki.