Grito de try bahiense en la derrota de Los Pumas ante Australia

El octavo bahiense encara a la defensa australiana. Foto: prensa UAR.

El seleccionado argentino de rugby cayó este sábado ante Australia por 27 a 21, en un test match disputado en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

Al cabo del primer tiempo el éxito parcial fue de los Wallabies por 22-14.

El cotejo contó con el arbitraje de Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda) y significó el primero de la serie que tendrá su segundo capítulo el próximo sábado en Mendoza.

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En la derrota de Los Pumas aportó un try el bahiense Joaquín Moro a los 38 minutos de la primera parte. El octavo estuvo desde el arranque y jugó los 80 minutos.

Así fue el try de Moro:

Los otros try del equipo albiceleste, que siempre fue de atrás en el marcador, fueron de Gerónimo Prisciantelli (14m.) y Boris Wenger (51m.). También hubo 3 conversiones de Santiago Carreras.

Australia se acomodó pronto en el marcador con dos tries en los primeros 12 minutos: Brandon Paenga-Amosa (7m.) y Max Jorgensen (11m.). Después anotaron Fraser McReight (21m.) y Tom Hooper (55m.). Las conversiones de Ryan Lonergan, quien además aportó un penal.

La jornada del sábado tuvo además la victoria de Sudáfrica ante Nueva Zelanda por 33 a 26, en Ciudad del Cabo.

Fue el segundo partido de la serie Rugby Greatests Rivalry.

Formaciones

Así formaron hoy Los Pumas y Australia:

Argentina: 1. Boris Wenger , 2. Ignacio Ruiz, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Benjamín Grondona, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Santiago Carreras, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Gerónimo Prisciantelli. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Juan Penoucos, 21. Agustín Moyano, 22. Nicolás Roger y 23. Matías Moroni.

Australia: 1. Isaac Kailea, 2. Brandon Paenga-Amosa, 3. Allan Alaalatoa (c), 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Tom Hooper, 7. Fraser McReight, 8. Rob Valetini, 9. Ryan Lonergan, 10. Carter Gordon, 11. Harry Potter, 12. Hunter Paisami, 13. Isaac Henry, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright. Entrenador, Les Kiss.

Suplentes: 16. Billy Pollard, 17. Angus Bell, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lachlan Shaw, 20. Charlie Cale, 21. Tate McDermott, 22. Ben Donaldson y 23. Joseph-Aukuso Suaalii

Ganó Argentina XV

Por la Fecha 1 del Américas Rugby Championship, Argentina XV superó sin inconvenientes a Paraguay y goleó 58-11 en un entretenido encuentro disputado en el Estadio CAP Acero de la ciudad de Talcahuano, Chile.

Argentina XV volverá a la acción el próximo miércoles 2 de septiembre cuando, desde las 13, se enfrente ante Uruguay XV por la segunda fecha, en la Escuela Militar de Santiago de Chile.