Aseguran que otras escuderías se contactaron con Franco Colapinto

Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine y correrá en el 2027 en la Fórmula 1. La noticia revolucionó a los fanáticos, que celebraron la decisión de la escudería francesa. En este sentido, el periodista Juan Fosarolli reveló que el piloto argentino despertó interés en otros equipos y que buscaron contratarlo.

Desde su irrupción en la Fórmula 1, Colapinto se transformó en un piloto más que interesante. Más allá de su carisma fuera de la pista, su capacidad y audacia lo convirtieron en una referencia y no pasó desapercibido.

Por eso, el periodista de ESPN analizó esta renovación y el gran momento del argentino en la máxima categoría del automovilismo mundial.

“El talento, dejémoslo de lado, porque sabemos que lo tiene; sino no estaría en la Fórmula 1. Por ser simpático, extrovertido, no va a estar en la Fórmula 1. Pero yo creo que Franco lo sabía y ha hecho todo bien; los números lo están probando”, afirmó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Es un piloto que se consolidó, es un piloto que quieren otros equipos, porque eso es cierto y doy fe de que lo han llamado, inclusive un jefe de equipo que directamente le escribió a Franco.

En este sentido, Fosarolli fue un paso más y reveló que Colapinto despertó el interés de otras escuderías, incluso con contactos directos.

“Entonces yo creo que de alguna manera es un piloto que se consolidó, es un piloto que quieren otros equipos, porque eso es cierto y doy fe de que lo han llamado, inclusive un jefe de equipo que directamente le escribió a Franco. Se empezaron a cerrar las puertas; cada uno empezó a confirmar y Franco pertenece a Alpine y creo que es más, Briatore nunca quiso que Franco se vaya”, agregó.

Estas palabras no pasaron desapercibidas en las redes sociales y los fanáticos se mostraron encantados con el presente de Colapinto, que sigue a paso firme en su crecimiento en la Fórmula 1. (Fuente: TN).