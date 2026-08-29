Regional A: Sportiva tuvo trabajo ante San Ignacio y Argentino padeció a Universitario

El try de Agustín Antinori (Sportiva) para ir al entretiempo con ventaja 24-18, con la conversión. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

A cinco fechas para que concluya la fase clasificatoria, los tres mejores consolidaron sus pretensiones de asegurar un lugar en semifinales del Regional Pampeano A de rugby.

Este sábado se disputó la novena fecha del campeonato regional de clubes que tiene a Sociedad Sportiva y Argentino como representantes de la Unión de Rugby del Sur.

En la parte de arriba de la tabla Las Palomas aseguraron hoy en su vuelta a la La Carrindanga un éxito clave ante San Ignacio por 39 a 24, que les permitió mantener el 3º y recuperar confianza en un momento del año en el que el desgaste físico, mental y una crisis de resultados se cruzaron en el trayecto del XV blanco.

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Justamente, el equipo dirigido por Diego Samuel venía de caer en Tandil (35-28) para un sprint de resultados con saldo de una victoria en los últimos cuatro partidos que jugó, incluida la semifinal del Torneo del Interior B. Si bien perder en el TRP A no era algo nuevo esta temporada, Sociedad Sportiva atravesó un gran momento deportivo previo. Para arriba en diferentes competencias, combinando 17 éxitos en fila.

Y si bien, como dijo uno de sus referentes esta semana en El Diario Deportivo ("Sabemos que depende de nosotros, no hay preocupación"), el duelo ante San Ignacio se planteó a priori como una oportunidad de victoria contundente ante el penúltimo (un triunfo), las cosas empezaron y transcurrieron de otra manera.

Con su habitual movilidad en ataque al ritmo de su medio scrum y la presión defensiva extendida, San Ignacio no dio lugar a distracciones.

La visita sorprendió con dos buenos tries en los primeros 14 minutos del partido. Las Palomas se fueron acomodando con tries (convertidos) de Pedro Zorzano (7m.) y Felipe Serrat (19m.), pero la indisciplina en defensa le dio chances a la visita de crecer en el marcador vía palos. Sportiva se sentió incómodo ante un rival que le movió la pelota y le disputó los scrums.

El Blanco fue de atrás (15-14 a los 25m. y 18-14 a los 29m.), aunque pudo quedarse con la ventaja parcial del primer tiempo gracias a un try del tercera línea Agustín Antinori a los 39m., quien encontró un hueco en la defensa -tras un ruck- para lograr una entrada vertical y dejar el marcador 24-18 con la conversión de Mateo Köhler.

En la reanudación y por una amarilla a su sagaz medio scrum (Felipe Fortte), San Ignacio se quedó con 14 y Köhler aprovechó con el pie para estirar la ventaja (27-18), aunque en partido intenso el XV verde volvió a posicionarse en campo local y sacó otra infracción que el capitán Lautaro García cambió por 3 puntos más (27-21).

Sportiva seguía con la necesidad de controlar esa presión rival en el resultado, seguir creciendo y conseguir el bonus. Así llegó el cuarto try blanco de la tarde, vía Tomás Inchausti, tras levantarse con la pelota de un scrum que ya comenzaba a prevalecer con el ingreso del "Ruso" Lance.

Sin embargo, el 34-21 a los 50m. no marcó nada definitivo para el dueño de casa, que volvió a pagar la indisciplina y se quedó otra vez con 14 por amarilla a Thiago Loiacono a los 60m.

Ahí se agrandó San Ignacio, que jugó en las 25 bahienses varias fases, con ventajas, pero no pudo romper la sólida defensa Paloma en los metros finales. De todos modos, se llevó 3 puntos a los palos que dejaron el marcador 34-24 a 10 minutos del final.

A los 76m se perdió el try Sportiva, pero un minuto después llegó el alivio y el punto bonus con el quinto try de Pedro Zorzano, su segundo en la tarde bahiense. Una jugada que tuvo mucha determinación ya que levantó la pelota de un ruck y perforó la defensa con mucho sacrificio. El mismo que tuvo que poner su equipo para volver a la victoria en el regional.

Derrota del Chancho

Argentino sumó este sábado otra derrota de margen importante en el Regional Pampeano A y sigue en el fondo de la tabla.

Cayó ante Universitario (Mar del Plata) por 81 a 19 (abajo 38-12 en el parcial) en otro de los encuentros de la fecha 9.

El partido se jugó en el escenario del barrio Libertad (Mar del Plata) y fue arbitrado por el local Nicolás Cosentino.

El XV bahiense consiguió tres tries: Baltasar Montero (15m.), Guido Marconi (35m.) y Pablo Cerljenko (53m.). Hubo también dos conversiones de Pedro Selvarolo.

Al igual que en otros encuentros el equipo bahiense sufrió tries muy pronto, ya que le anotaron el primero al minuto y 47 segundos del kick off, el segundo a los 4m y el tercero a los 7m30s.

Con esta victoria Universitario entró a zona de semifinales (4º), desplazando a Comercial, que esta tarde perdió contra Mar del Plata Club por 48 a 17.

Mar del Plata Club estiró la distancia y se consolidó como único líder al sumar su cuarto éxito consecutivo.

Otro de los ganadores de la fecha fue el escolta Sporting, que volvió a sumar de a 5 puntos tras superar con bonus a Los Cardos por 54-22 como local.

La décima fecha se jugará el sábado venidero con Argentino-Mar del Plata Club, Comercial-Sociedad Sportiva, San Ignacio-Sporting y Los Cardos-Universitario.

Ganó El Nacional

En nuestra ciudad el otro partido de la jornada a nivel regional fue la presentación y victoria de El Nacional frente a Punta Alta RC por 43 a 5.

Se disputó en la Quinta, donde dirigió el árbitro Omar Villafañe (Sur).

En Intermedia hubo un amistoso: El Nacional 19-Universitario 28.

Fue el único encuentro correspondiente a la fecha 6 del Regional Pampeano UROBA-Desarrollo.

El próximo fin de semana se disputará la fecha 7 con los partidos Pico RC-Punta Alta RC, Santa Rosa RC-Kamikazes de Colón e Indios de Bolívar-El Nacional.