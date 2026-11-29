En el marco del Día de la Discapacidad, hasta el próximo viernes 4 de diciembre se realizarán diversas actividades en nuestra ciudad.

Las propuestas son coordinadas por la Dirección General de Discapacidad y Accesibilidad del Municipio de Bahía Blanca. Tienen el objetivo de visibilizar y remover obstáculos que limitan la participación plena de las personas con discapacidad en la comunidad.

El Día de la Discapacidad se conmemora cada 3 de diciembre para impulsar la inclusión, la igualdad de oportunidades y la autonomía en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales.

En este marco, este lunes desde las 17.30, en la plaza Payró, habrá una actividad titulada "El arte como derecho. Los derechos en movimiento". Se trata de una invitación a poner el cuerpo, compartir el arte y construir una comunidad donde todas las personas puedan ejercer sus derechos. Participan la Fundación Lazos Bahía Blanca y el Centro de Educación de Adultos Centro de Educación Física.

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El martes, desde las 10 en Venezuela 1.890, en Villa Rosas, se inaugurará el Punto Inclusivo Vínculo con Animales, con la intervención de Los Chopen. Participarán la Dirección General de Discapacidad y Accesibilidad del Municipio de Bahía Blanca.

El mismo día, desde las 19 en Chocolate Disco, se presentarán las Agendas 2027, con "Subí el volumen". Participarán el Centro Comunitario e Inclusivo Amaneceres Bahía Blanca, la Fundación Lazos Bahía Blanca y el Instituto Cultural Municipalidad de Bahía Blanca.

El jueves, desde las 14.30, en la Sala Berge Vilá, en Colón 80, se desarrollará la charla de capacitación "Medicina con Ciencia y Conciencia", presentando la perspectiva de discapacidad en el acceso a la salud. Contará con la participación del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Luego, desde las 20, en el edificio Rosa del Campus Palihue, será la muestra de composiciones espontáneas Paisajes Danzados, a cargo de Pulsiones Danza UNS.

Por último, el viernes 4, desde las 9 en el Concejo Deliberante, será la reunión mensual del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego, al mediodía en la plaza Rivadavia, se desarrollará una intervención de visibilización.

Más tarde, desde las 17.00 en el Parque Independencia se llevará a cabo un encuentro recreativo, deportivo y de fútbol para personas con discapacidad, con la participación del Instituto del Deporte Municipalidad de Bahía Blanca y DUBA.