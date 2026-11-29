El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las dos alertas amarillas por tormentas para Bahía Blanca y buena parte de la región para este domingo y el lunes.

Según se indicó, las condiciones meteorológicas adversas se darán desde las 18.00 de este domingo hasta la medianoche, y desde el mediodía del lunes hasta las cero horas del martes.

Durante esas horas, se indicó desde el SMN, "el área puede ser afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes".

"Las mismas podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", se indicó.

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Para la tarde del domingo, la advertencia incluye los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Pringles y sur de Coronel Dorrego. También abarca casi toda la provincia de La Pampa y el este rionegrino.

En tanto, para mañana, el área afectada comprende a Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Monte Hermoso y el oeste de Villarino, junto con todo el territorio pampeano.

Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

También se pide cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.