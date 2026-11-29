Un hombre fue capturado en la madrugada del domingo, luego de que se constatara que circulaba en una moto robada.

El procedimiento se registró alrededor de las 2.30, en Esmeralda al 1.100.

En ese lugar, efectivos policiales identificaron a Patricio Hernández, de 32 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Motomel B110 de color negro.

Al verificar los datos del vehículo, se constató que registraba un pedido de secuestro activo por hurto, solicitado por la Comisaría Sexta.

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Por esta razón, personal del Comando de Patrullas aprehendió inmediatamente al conductor.

La causa se encuentra en manos de la UFIJ N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La carátula es encubrimiento.