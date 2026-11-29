Borracho, chocó con vehículos estacionados y terminó volcando
El conductor tenía 2,49 gramos de alcohol en sangre.
Un hombre en estado de ebriedad chocó con dos vehículos estacionados y terminó volcando.
El hecho ocurrió minutos después de las 9.30 de este domingo, en Sixto Laspiur y Manuel Molina.
Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, en ese lugar un Peugeot 308 al mando de Axel Bulnes, de 30 años, chocó con un Peugeot Partner y un Volkswagen Polo Track que se encontraban estacionados en el lugar, para posteriormente terminar volcando.
Al realizársele los controles de alcoholemia, estos arrojaron 2,49 y 2,40 gramos de alcohol en sangre.
El vehículo volcado terminó siendo trasladado al corralón municipal.