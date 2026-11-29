Un hombre en estado de ebriedad chocó con dos vehículos estacionados y terminó volcando.

El hecho ocurrió minutos después de las 9.30 de este domingo, en Sixto Laspiur y Manuel Molina.

Según se indicó desde las fuerzas de seguridad, en ese lugar un Peugeot 308 al mando de Axel Bulnes, de 30 años, chocó con un Peugeot Partner y un Volkswagen Polo Track que se encontraban estacionados en el lugar, para posteriormente terminar volcando.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al realizársele los controles de alcoholemia, estos arrojaron 2,49 y 2,40 gramos de alcohol en sangre.

El vehículo volcado terminó siendo trasladado al corralón municipal.