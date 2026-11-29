En 2028, las escuelas primarias de todo el Sudoeste Bonaerense, sin contar Bahía Blanca ni Coronel Rosales, tendrán casi 5.500 alumnos menos en comparación con 2023. Esta disminución obligará al cierre de poco más de 200 secciones de grado y a la reasignación o modificación en el trabajo de casi 300 docentes.

La situación está directamente vinculada al porcentaje de nacimientos en nuestra zona y no es un fenómeno local, sino que se reproduce en todo el país. De hecho, hace años que se venía hablando de esta posibilidad: a partir de 2014, la tasa de natalidad argentina cayó alrededor del 40%.

Incluso, la página especializada Argentinos por la Educación asegura que para 2030 la caída a nivel nacional será del 27%, lo que equivale a 1,2 millones de estudiantes menos en comparación con 2023.

En nuestra región, la mayoría de los distritos ya superó ese índice.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De acuerdo con una investigación llevada a cabo por la doctora en Economía Valentina Viego y el becario doctoral del Conicet Francis Sáenz, con la actual tendencia, en el Sudoeste Bonaerense se perderá un 27,7% de la matrícula de las escuelas primarias para 2028.

El porcentaje cae a 27,55% si se tienen en cuenta también Bahía Blanca y Coronel Rosales, mientras que baja a 26,36% si se tiene en cuenta toda la Sexta Sección Electoral. Para el estudio no se tuvo en cuenta el distrito de Tornquist ya que, indicaron los investigadores, "la estimación obtenida presenta un margen de error superior al establecido como aceptable en el estudio".

El informe plantea la caída de la cantidad de alumnos, tanto en cifras reales como en porcentajes, pero también brinda información sobre otros dos aspectos fundamentales en la cuestión educativa, como lo son los cargos que se encuentran en riesgo y las secciones de grado que podrían cerrar en caso de que la tendencia se confirme.

Por supuesto, en estos casos los números reales no terminan mostrando a ciencia cierta el golpe que representan estas caídas. Si bien algunos municipios pueden tener cifras preocupantes, son los porcentajes los que muestran el daño. En algunos distritos se llega a perder casi un estudiante de cada tres.

Así, el promedio de caída de alumnos será de 549 por distrito en nuestra región para 2028, con un porcentaje promedio de 27,7% de la matrícula: si bien la mayor caída en números reales se daría en Coronel Suárez, donde habría 985 alumnos menos, el porcentaje más alto lo tendría Guaminí, que vería caer el 33,1% de la cantidad de estudiantes.

Ambos municipios también son los extremos en los cargos en riesgo y cierre de secciones: en el primero se perderían 54 cargos, lo que representa el 22,5% de los que actualmente se encuentran en funcionamiento, mientras que en el segundo caerían 19 cargos, que son el 26% del total distrital. Monte Hermoso atraviesa una situación similar: uno de cada cuatro docentes de nivel primario podría perder su trabajo.

En cuanto a las secciones que dejarían de funcionar, en el distrito suarense cerrarían 38, lo que representa el 22,9%; muy cerca se ubica Patagones, con 36 aulas en riesgo, aunque el porcentaje alcanza al 23,5%. Del otro lado se encuentran nuevamente Guaminí y Monte Hermoso: en el primero se deshabilitarían 13 secciones (26,8%), mientras que en el segundo lo harían 10, valor que representa el 25% de las actuales.

Bahía Blanca y la Sexta

En dos distritos poblados como Bahía Blanca y Coronel Rosales, la cantidad de alumnos que se perderán escala por encima de los números del resto de la región de influencia de nuestra ciudad.

Solo estos dos municipios superan a todos los de nuestra región. Con ellos, la baja de alumnos alcanzará los 14.542 estudiantes; la cifra de maestros que quedaría en el camino es de 793 y se cerrarán 564 aulas.

De hecho, Bahía Blanca ocupa el primer lugar en lo que a números se refiere: perderá 7.426 estudiantes al comenzar el ciclo lectivo 2028 (27,7%), lo que afectará a 407 docentes y se cerrarán 291 secciones.

En Coronel Rosales serán 1.622 alumnos, 89 docentes y 63 cargos menos. En toda la Sexta Sección el único municipio que tiene números de esta relevancia es Tres Arroyos, que tendrá 1.409 alumnos menos, con una baja de 77 maestros y 55 cursos.

Cuántos alumnos de primaria perderá cada distrito de la Sexta Sección Electoral a partir de 2028.

Finalmente, si se tienen en cuenta los datos totales de los 22 distritos que componen la Sexta Sección Electoral, respecto de 2023 la cantidad de alumnos menos será de 23.643, con un promedio de 864 por municipio y una caída del 26,36%.

Por su parte, serán 1.285 los docentes que perderían su puesto laboral, con una media municipal de 47 y una baja del 21,28%.

En cuanto al cierre de aulas, serán 911 las que dejen de funcionar en toda la Sexta en comparación con 2023: poco más de 33 en forma distrital, lo que representa el 21,65% de las secciones de toda nuestra región.

En todo el país

Según el informe del Conicet, para el año 2028 se espera que haya 1.063.773 alumnos de primaria menos en las escuelas de todo el país, lo que significa que —en total— hay 71.165 cargos docentes en riesgo y 45.586 secciones que podrían dejar de funcionar.

Este escenario, según se indicó por su parte desde Argentinos por la Educación, es una posibilidad también para repensar el sistema: el contar con aulas menos saturadas puede ser una ventaja, pero solo si se acompaña de políticas adecuadas que aseguren una mejor distribución de los recursos y una adaptación real a las nuevas condiciones demográficas.

En ese sentido, se explicó que si bien una menor cantidad de alumnos por sección podría representar una oportunidad para mejorar la calidad educativa —al permitir una enseñanza más personalizada y adaptada a las necesidades individuales—, sin cambios en la normativa y en los recursos asignados, esa potencial mejora se vuelve difícil de concretar.

En paralelo al informe de Viego y Sáenz, desde la institución se proyectó una caída del 27% para 2030 en todo el país, lo que equivale a 1,2 millones de estudiantes menos en comparación con 2023.

"La magnitud de la caída de la matrícula no será homogénea en todo el territorio nacional. Buenos Aires lidera la reducción en términos absolutos, con 510.433 alumnos menos (-30,5%). Le siguen CABA, con 92.540 alumnos menos (-34,0%) y Santa Fe, con 87.770 menos (-24,5%) —se indicó—. En términos relativos, las mayores contracciones se proyectan en Tierra del Fuego (-36,1%), Santa Cruz (-34,9%) y CABA (-34,0%)".

El estudio también contempla una reducción en la cantidad de grupos numerosos.

"Si se mantiene constante la cantidad de secciones (cursos) registrada en 2023, la proporción de secciones con 25 a 29 alumnos descenderá del 29,4% al 3,5% del total, y aquellas con 30 o más alumnos pasarán del 14,1% al 0,4%. En contraste, las secciones pequeñas experimentarán un crecimiento significativo: las de 15 a 19 alumnos aumentarán del 17,5% al 48,8%, y las de menos de 15 alumnos del 4,0% al 22,2% del total. Este fenómeno se replicará en todas las provincias, aunque con distinta intensidad", se explicó.