Con subas en el precio de los alquileres del 20% al 40% y un nivel de reservas muy por debajo del habitual para esta época del año, el sector inmobiliario de Monte Hermoso se prepara para hacer frente a una temporada estival que, según reconocen varios empresarios, será cuanto menos desafiante.

El lanzamiento oficial de la temporada será el fin de semana próximo, en el marco de la Fiesta de la Cerveza, y hasta el momento el nivel de reservas no convence.

“Hay un movimiento interesante de consultas, pero bueno… la gente está analizando bastante el tema de hacer la reserva. Hay mucha cautela”, indicó a La Nueva. el empresario Pablo Sánchez, de Atlantic Inmobiliaria.

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Su colega, la empresaria Daiana Cavalli, coincidió en que el nivel de cierre de operaciones es bajo.

“Años atrás, durante octubre arrancaban las consultas a buen ritmo y para diciembre teníamos muchos alquileres cerrados; a veces, casi toda la temporada. Luego la modalidad comenzó a cambiar, y ya no teníamos tantas reservas. Pero este año lo que más me sorprende es que bajaron las consultas”, describió.

Federico Blum, de Blum Inmobiliaria, coincidió en que el ritmo actual del sector “no es el habitual”.

“Hasta el momento hay buena demanda por los alquileres de la semana de fin de año, hasta el 3 o 4 de enero. De allí en más, hay poco alquilado y por períodos cortos, de tres o cuatro días. Esto genera incertidumbre en el propietario, lógicamente, pero es lo que hay y debemos adaptarnos”, reflexionó.

Cavalli indicó que para el fin de semana de Año Nuevo ha alquilado la mayoría de las propiedades que administra, pero para enero el nivel de reserva apenas ronda el 60%. “Años atrás, a esta altura del año el mes de enero ya estaba todo cubierto”, dijo.

En cuanto a febrero, señaló que el escenario no es mejor. “Hay muy poco reservado; apenas el 20%”, indicó.

“Tenemos la esperanza de que, cuando arranque diciembre, con el sueldo en mano y las perspectivas del aguinaldo, la gente se anime a reservar y señar”, añadió.

El nivel de aumento de precios respecto del verano pasado –coinciden en el sector- va del 20% a 40%.

“La mayoría está más cerca del 20% que del 40%”, aclaró Blum.

“Lo más económico está hoy en el orden de los 80 mil pesos diarios para dos personas. Ya si es una propiedad para cinco o seis, el alquiler sube de 160 a 200 mil pesos por día; y, para ocho personas, desde los 300 mil” (Pablo Sánchez).

Al analizar los motivos del escaso nivel de reservas, los tres empresarios consultados apuntaron a la crisis económica que sufren muchas familias y a la incertidumbre por el comportamiento del clima.

Mencionaron además que las reservas por períodos de 15 días o más, y con mucho tiempo de anticipación, son cada vez más escasas. Los turistas –coincidieron- cada vez se inclinan más por estadías cortas y cierre de operaciones casi en el día.

“Se deciden a último momento y viajan sin reserva –indicó Cavalli-. Esto antes no sucedía, pero ahora bastante común. En lo personal, creo que se debe al estado del tiempo: si el pronóstico es favorable, salen a la ruta; si no, esperan a otro momento. Lo vemos todos los veranos: en un fin de semana caluroso, con las condiciones ideales para la playa, Monte se llena”.

Blum coincidió con su colega. “Cuando hay días lindos, se nota de inmediato cómo crece la afluencia. La gente no toma reservas con mucha anticipación porque no está segura de cómo va a comportarse el tiempo”, dijo.

“Un buen departamento para dos personas parte de los 120 mil pesos, mientras que para 5 o 6 ocupantes puede llegar a 330 mil. A 4 o 5 cuadras del centro, para una familia, el costo va de 150 a 170 mil pesos diarios. Frente al mar los precios trepan desde los 250 mil hasta los 400 mil diarios” (Daiana Cavalli).

“Esta modalidad no es la mejor para los propietarios, sobre todo por la logística –agregó Sánchez-. Los hoteles, los apparts o los complejos de cabañas tienen personal para atender a los turistas entre tanto recambio, pero a las inmobiliarias nos complica”.

“Por eso tratamos de seducir al turista para que extienda su plazo de estadía y, a cambio, implementamos alguna promoción o rebaja en los precios. La temporada pasada trabajamos así y funcionó muy bien”, añadió.

Cavalli mencionó que este año se suma otro elemento a tener en cuenta: el fenómeno climático del Súper-Niño.

“Monte ha vivido ciclos económicos buenos y malos, pero nunca el nivel de reservas fue tan bajo a esta altura del año. Por eso atribuyo lo que está ocurriendo a la incertidumbre por El Niño. La gente lee y escucha las noticias sobre el tema y, lógicamente, que no se anima a reservar”, dijo.

“Un departamento frente al mar se alquila por 300 a 400 mil pesos, pero también es posible encontrar una propiedad de un dormitorio por 100 a 150 mil pesos diarios. En el caso de cabañas equipadas y con todos los servicios, cuestan de 250 mil a 300 mil diarios” (Federico Blum).

Respecto de la competencia con destinos como Brasil, Blum dijo que no es tan marcada como en otros destinos de la costa atlántica.

“En primer lugar, el fenómeno de Brasil no es nuevo y nunca nos ha afectado en forma decisiva; y, en segundo lugar, Monte y Brasil tienen públicos distintos. No creo que ese sea el problema”, sentenció.

¿Prueba testigo?

El último fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía dejó algunos datos relevantes que, para algunos especialistas, permiten vislumbrar cómo será la temporada de verano en la costa atlántica argentina.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento turístico desde el sábado al lunes estuvo impulsado por “las escapadas de cercanía” y los destinos tradicionales. La entidad destacó que también tuvieron un rol central para atraer turistas “las fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales”.

Otro dato importante: la cantidad de viajeros cayó un 17,4% frente al mismo fin de semana largo de 2025 (que en aquella oportunidad fue de cuatro jornadas).

No menos relevante fue el cálculo del gasto promedio diario por turista, que fue de 118.770 pesos. Esto representa una baja del 3,1% frente a 2025 (ajustada por inflación).

Por todos estos factores -indicó CAME- el gasto total registró “una caída real del 30,3%”. ¿Un anticipo de lo que ocurrirá este verano?

“La reducción (respecto de 2025) respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor, en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos”, analizó.

También destacó que, mientras algunos destinos alcanzaron niveles elevados de ocupación “impulsados por acontecimientos específicos”, otros registraron “una demanda moderada”.

“La actividad estuvo más concentrada en determinadas localidades y celebraciones, con estadías generalmente breves y diferencias importantes en los niveles de consumo”, remarcó.

El mensaje es claro: los destinos que más propuestas deportivas, culturales y recreativas sumen a sus atractivos naturales tendrán una mayor chance de tener un verano positivo.

Otro elemento importante que surge del informe es la preeminencia de los excursionistas (los que viajan por el día, sin ocupar plazas de pernocte) frente a los turistas alojados.

“Las visitas por el día permitieron sostener la actividad gastronómica, comercial y recreativa, aunque con un impacto diferente al de los turistas que pernoctaron. En Santa Fe, por ejemplo, se estimaron más de 75.000 excursionistas, frente a unos 37.000 turistas alojados. Esta diferencia mostró que una parte importante de la actividad turística quedó fuera de los indicadores tradicionales de ocupación hotelera”, reveló.

“En ese escenario, el desafío para los destinos no fue solamente atraer visitantes, sino también lograr que permanecieran más tiempo y ampliaran su consumo en los comercios y servicios locales”, añadió.

Como viene ocurriendo hace tiempo -indicó la entidad- las decisiones de viaje continuaron caracterizándose por “una planificación flexible y una fuerte presencia de reservas de último momento”.

“En varios destinos, los operadores turísticos señalaron que las contrataciones se concentraron cerca de la fecha de salida, lo que dificultó anticipar los niveles definitivos de ocupación. Esta modalidad favoreció las escapadas espontáneas y los desplazamientos de corta distancia, pero también generó incertidumbre entre los prestadores de alojamiento y servicios turísticos, que debieron ajustar sus expectativas a medida que avanzaba el fin de semana”, dijo CAME.