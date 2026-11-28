El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Bahía Blanca y distintos sectores de la región, que regirá durante la tarde y noche de este sábado y también para la noche del domingo.

El aviso abarca la Costa de Bahía Blanca, Costa de Coronel Dorrego, Costa de Coronel Rosales, Costa de Villarino y Monte Hermoso, además de áreas de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Según el organismo, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, granizo y ráfagas de viento. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 30 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

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En Bahía Blanca, la jornada estará marcada por las altas temperaturas, con una máxima prevista de 38 grados, según el informe especial de Satelmet.

Durante la mañana se espera tiempo templado a caluroso, con una temperatura mínima de 20 grados y viento del sector noroeste, que irá disminuyendo su intensidad. Sin embargo, hacia la tarde el calor alcanzará su punto máximo y las condiciones comenzarán a tornarse inestables, con tormentas dispersas y un cambio en la dirección del viento, que rotará del noroeste al sudeste y aumentará su intensidad.

Para la noche se prevé un descenso de la temperatura, con condiciones templadas y viento en paulatina disminución. Cerca de la medianoche, el termómetro rondará los 24 grados.

En Monte Hermoso y Pehuen Co también se anticipa una jornada templada a cálida, con posibles tormentas y temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 29 grados. En la zona de Ventania, en tanto, el pronóstico indica tiempo fresco a caluroso, con ascenso de temperatura y tormentas. La máxima podría alcanzar los 34 grados, con viento del noroeste rotando al sudeste.

Ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos, se recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a la vivienda, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Además, es importante retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.