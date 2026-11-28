Con 38 grados de máxima, Bahía Blanca espera tormentas y rige una alerta amarilla
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional comprende la tarde y noche de este sábado. Las recomendaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Bahía Blanca y distintos sectores de la región, que regirá durante la tarde y noche de este sábado y también para la noche del domingo.
El aviso abarca la Costa de Bahía Blanca, Costa de Coronel Dorrego, Costa de Coronel Rosales, Costa de Villarino y Monte Hermoso, además de áreas de las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
Según el organismo, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, granizo y ráfagas de viento. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 30 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.
En Bahía Blanca, la jornada estará marcada por las altas temperaturas, con una máxima prevista de 38 grados, según el informe especial de Satelmet.
Durante la mañana se espera tiempo templado a caluroso, con una temperatura mínima de 20 grados y viento del sector noroeste, que irá disminuyendo su intensidad. Sin embargo, hacia la tarde el calor alcanzará su punto máximo y las condiciones comenzarán a tornarse inestables, con tormentas dispersas y un cambio en la dirección del viento, que rotará del noroeste al sudeste y aumentará su intensidad.
Para la noche se prevé un descenso de la temperatura, con condiciones templadas y viento en paulatina disminución. Cerca de la medianoche, el termómetro rondará los 24 grados.
En Monte Hermoso y Pehuen Co también se anticipa una jornada templada a cálida, con posibles tormentas y temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 29 grados. En la zona de Ventania, en tanto, el pronóstico indica tiempo fresco a caluroso, con ascenso de temperatura y tormentas. La máxima podría alcanzar los 34 grados, con viento del noroeste rotando al sudeste.
Ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos, se recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a la vivienda, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
Además, es importante retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.