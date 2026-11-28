Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 80 años, en noviembre de 1946, resultaba intransitable un tramo del camino de La Carrindanga, debido a la inundación que generaba el agua proveniente del surgente del ejército.

Por entonces este camino vecinal que llegaba hasta la estancia San Carlos no era conocido como la Carrindanga. Se le mencionaba como el camino Salvá, por el propietario de uno de los primeros campos frente al cual pasaba la traza, o el camino que iba “hacia el puente Canessa”, en referencia a ese paso construido en 1912 sobre el arroyo Napostá, a la altura de la quinta de Juan Antonio Canessa.

Aquel noviembre el camino quedó bajo agua en el paraje conocido como “Bajo Verdecchia”, que se extendía por unos 500 metros. Allí se acumulaba el agua que de manera continua salía de la perforación que había entrado en surgencia en marzo, con un caudal de 200.000 litros diarios, a 60º C.

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La perforación la inició el ejército en julio de 1944, pero cuando comenzó a salir el agua confinada a 700 metros de profundidad, no se habían realizado las obras necesarias para contenerla. La idea original era construir un lago artificial con un dique.

El agua, al no tener donde evacuar, se estacionaba en el mencionado bajo, generando una dificultad enorme al tránsito de vehículos que asistían cada día a recoger mercadería de los campos.

Mientras el ejército aportaba carradas de tosca para rellenar el bajo, la municipalidad planteaba la necesidad de cerrar el surgente o entubarlo para derivar el agua hasta el arroyo Napostá, acciones y obras que no estaba en condiciones de realizar.

La solución demoró tiempo, el camino siguió intransitable por meses hasta que se logró redirigir el líquido que con tanto esfuerzo se buscó. Elk srgente hoy está fuera de servicio.