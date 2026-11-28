Lucas Rodrigo Martin, con la medalla y el diploma. Fotos: Prensa UTN

Un flamante egresado de Ingeniería Eléctrica resultó el más destacado en el 87º Acto de Colación de Grados de la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca.

Lucas Rodrigo Martin registró 7,91 puntos de promedio en su paso por la casa de Altos Estudios y se convirtió en el mejor de esta promoción.

La entrega se llevó a cabo en el flamante salón de actos “Prof. Ing. Luis Diez”, en la Facultad Regional Bahía Blanca,11 de Abril 461.

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En total fueron 26 los egresados que recibieron su diploma y este es el listado completo:

Especialización en Ingeniería Gerencial: Alain Igor Prevot.

Ingeniería Eléctrica: Leandro A. Garcés Almonacid, Matías Ezequiel Ginder, Axel Daniel Graff, Lucas Rodrigo Martin y Nahuel Martín Toro.

Ingeniería Electrónica: Cristian Gabriel Escudé, Débora Mariscal Liprino, Joaquín Serra y Jesús Gabriel Tejada.

Licenciatura en Organización Industrial: Melisa Noelia Durando, Francisco Martín Ciocci y Josué Joaquín Martínez.

Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas: Julián Leonel Rodríguez.

Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial: Juan Alejo Hirn y Matías Gabriel Kouppari.

Tecnicatura Universitaria en Programación: Mateo Abraham, Luciano Nicolás Balot, Matías Nicolás Cappa, Juan José Chaparro, Santiago Manuel Mangas Willging, Emanuel Nicolás Miguel, Santiago Leonel Pizzico, Gabriel Andrés Ponce, Agustín Lionel Puente, Axel Nahuel Rust, Agustín Santicchia y Brenda Anabella Yañez Wagner.

Especialización en Ingeniería Ambiental: Paula Verónica Buzzi y Daniel Eduardo Juárez.