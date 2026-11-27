El arte vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural de Bahía Blanca. La Fundación Bolsa de Comercio dio a conocer los ganadores de la 41ª edición de su Salón Anual de Arte, una convocatoria que, desde hace más de cuatro décadas, busca reconocer la producción artística y ofrecer un espacio de exhibición para creadores de la ciudad, la región y distintos puntos del país.

En esta nueva edición, las categorías Pintura y Escultura concentraron las principales distinciones de un certamen que contó con propuestas diversas y que tuvo como jurados a Ricardo Celma, Mario Sanzano y Mario Vidal Lozano.

Tras analizar las obras presentadas, los especialistas destacaron la calidad y riqueza de los trabajos seleccionados.

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Uno de los reconocimientos más importantes fue para el artista Pablo Fabián Macías, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien obtuvo el Primer Premio Adquisición en Pintura por su obra El juego de la taba de 1964.

El segundo lugar fue para Mónica Rojas, de Merlo, por Belladona, mientras que Andrés Compagnucci, de La Plata, recibió el tercer premio por The rider.

La categoría también tuvo menciones especiales para Gabriel Álvarez, por Encuentro ancestral; Juan José Wally, por Dimensión Intangible 2026; Mario Nicora, por Across the universe; y Mario Eyheramonho, por Girasoles.

En Escultura, el Primer Premio Adquisición quedó en manos de María Alejandra Paiz, de Tres Arroyos, por Amparo.

La distinción adquiere un particular interés para el ámbito artístico regional, ya que el segundo premio fue para el bahiense Marcelo Fernández Rodero, autor de En pampa y la vía.

El tercer lugar correspondió a Gustavo Boero, de Carmen de Patagones, por El abrigo.

También fueron distinguidos Jorge Oscar Fuhr, de Tornquist, por Mujer bailando bajo la lluvia; Tian Ortiz, de Santa Rosa, por P5; y el autor de Ángel paramétrico, una monumentalidad comprimida, de Florida, Vicente López.

Más allá de los premios, el Salón Anual de Arte representa una oportunidad para poner en circulación distintas miradas, técnicas y lenguajes artísticos, además de acercar al público a producciones que muchas veces se desarrollan fuera de los principales circuitos de exhibición.

La ceremonia, que contó con la presencia del intendente municipal Federico Susbielles, se desarrolló en la sede de la entidad, ubicada en avenida Colón 2, donde quedó habilitada la exposición con las obras seleccionadas en esta edición.

La muestra podrá visitarse hasta el viernes 11 de diciembre, de 17 a 20, con ingreso por avenida Colón 8.

Desde la Fundación agradecieron especialmente la labor del jurado y la participación de los artistas, cuyo aporte permite sostener y dar continuidad a esta propuesta cultural.