Una adolescente de 13 años es intensamente buscada luego de retirarse sin autorización del Hogar Cantilo, ubicado en Castelar 2075 del barrio de Villa Mitre. El episodio ocurrió este viernes, alrededor de las 18.30, y motivó la activación de un protocolo de búsqueda por parte de las autoridades policiales.

La denuncia fue realizada por una cuidadora del establecimiento, quien indicó que la joven se retiró del lugar sin aviso y sin que se registrara una discusión previa.

La menor fue identificada como Raquel Soto, de 13 años, de tez trigueña, contextura robusta, aproximadamente 1,55 metros de altura, ojos marrones y cabello castaño oscuro largo.

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Al momento de ausentarse vestía una remera negra oversize con una estampa de una mujer en blanco y negro, un jean ancho con brillos y zapatillas blancas.

De acuerdo con la información policial, se encontraba acompañada por otra adolescente de 12 años, identificada como Wanda Sofía Havernokr, quien llevaba una gorra verde, una remera corta blanca, un pantalón ancho de jean con brillos y zapatillas blancas. También presenta piercings en la nariz.

La Comisaría Cuarta interviene en el caso, mientras que personal de la DDI y del Grupo Técnico Operativo (GTO) lleva adelante las tareas para dar con ambas adolescentes. La causa fue puesta en conocimiento de la UFIJ N° 20 del DJBB.