Bahía Blanca tendrá este sábado una jornada marcada por las altas temperaturas, con una máxima prevista de 38 grados y la posibilidad de tormentas dispersas durante la tarde, según el informe especial de Satelmet

Durante la mañana se espera tiempo templado a caluroso, con una temperatura mínima de 20 grados y viento del sector noroeste, que irá disminuyendo su intensidad.

El escenario cambiará hacia la tarde, cuando el calor alcanzará su punto máximo y las condiciones comenzarán a tornarse inestables. El pronóstico anticipa tormentas dispersas, mientras que el viento rotará del noroeste al sudeste y aumentará su intensidad.

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Para la noche se espera un descenso de la temperatura, con condiciones templadas y viento en paulatina disminución. Cerca de la medianoche, el termómetro rondará los 24 grados.

En lo que respecta a Monte Hermoso y Pehuen Co se espera una jornada templada a cálida, con posibles tormentas y temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 29 grados.

En la zona de Ventania, en tanto, el pronóstico anticipa tiempo fresco a caluroso, con ascenso de temperatura y tormentas. La máxima podría alcanzar los 34 grados, con viento del noroeste rotando al sudeste.