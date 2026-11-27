Un hombre fue aprehendido luego de que lesionara gravemente a otro, que también circulaba en moto, mientras realizaba maniobras de destreza con la moto de gran cilindrada que manejaba.

Se trata de un hecho similar al que le costó la vida a Walter Santiago Binaghi, a principios del año pasado en Ingeniero White y por el cual fue condenado Héctor Seijas.

Este nuevo episodio, según la causa investigada por la UFIJ N° 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, se produjo el miércoles pasado en Roca y Abel Amaya (Pacífico), en la zona del Bajo Rondeau.

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Fue cuando Brian Alfonso Neira González circulaba en una moto Honda, modelo XR250 Tornado, por Roca en sentido ascendente, y levantó la rueda delantera mientras conducía a alta velocidad y embistió a un hombre que circulaba en otra moto.

La víctima, identificada como Reinaldo Omar González, quedó tendido en la calle, fue asistido por vecinos del lugar y más tarde trasladado al hospital Municipal, donde constataron diversas lesiones.

Según el parte médico, presentaba hematoma con edema bipalpebral derecho, otorragia, fractura de hueso esfenoidal derecho, a nivel de cuello fractura de apófisis odontoides y cuerpo de la segunda vertebra cervical, fractura de huesos de la nariz, y en tórax fractura a nivel de arcos costales entre otras, de carácter grave.

Tras el suceso el acusado se dio a la fuga del lugar, sin brindarle asistencia al hombre herido, para luego acercarse a la escena del hecho donde fue aprehendido por la Policía.

Esta mañana se le tomó declaración en sede fiscal, se le hicieron conocer los hechos por los cuales se lo acusa, el hombre negó haber estado haciendo maniobras de destreza o “willy” con la moto y dijo que se retiró del lugar para lavarse la cara en su casa porque estaba mareado, ya que el hombre estaba siendo asistido por varios vecinos.

Neira González quedó imputado del delito de lesiones graves con dolo eventual y subsidiariamente, lesiones culposas graves agravadas por la conducción de vehículo automotor, con culpa temeraria, por huir del lugar y no intentar socorrer a la víctima, y por participar de una prueba de destreza.