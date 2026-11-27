El 41º Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca se inaugurará este viernes, a las 19:30, en la sede de la entidad, ubicada en avenida Colón 2.

Durante el acto se entregarán los premios correspondientes al primer, segundo y tercer puesto de las categorías pintura y escultura. También se reconocerán las menciones otorgadas y las obras seleccionadas que formarán parte de la exposición.

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Las producciones de artistas locales y regionales fueron evaluadas por un jurado integrado por los artistas nacionales Ricardo Celma, Mario Sanzano y Mario Vidal Lozano.

Tras la inauguración, la muestra podrá visitarse hasta el viernes 11 de diciembre, de 17 a 20, con ingreso por avenida Colón 8.