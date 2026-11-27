Una mujer sospechada de comercializar estupefacientes fue arrestada esta mañana durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Pampa Central, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que el operativo fue realizado por efectivos de la DDI en un inmueble ubicado en calle Santa Cruz al 900, donde detuvieron a Milagros Daiana Terán.

En el operativo secuestraron dinero, una balanza de precisión, recortes de nylon, marihuana, cocaína y un celular.

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La investigación comenzó el pasado 2 de septiembre, a partir de una denuncia al Ministerio de Seguridad indicando que en ese lugar una joven se dedicaba a la presunta comercialización de drogas, agregándose como constancia el comprobante de una transferencia de dinero.

Las fuentes explicaron que la policía "realizó tareas de vigilancia, entre octubre y noviembre, pudiendo advertir movimientos compatibles con el delito investigado; lo que permitió que el Juzgado de Garantías Nº 2 hiciera lugar a la diligencia".

Terán va a ser indagada en las próximas horas por el fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ Nº 19.