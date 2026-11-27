El Concejo Deliberante aprobó ayer un proyecto que pretende cambiarle el nombre al Paseo Juan Domingo Perón (ex- Carrindanga) para ponerle César Milstein.

La iniciativa fue presentada por el concejal Felipe Ferrández (la Libertad Avanza) y obtuvo el apoyo de todos los bloques a excepción del justicialismo.

"No es una chicana y lo expliqué en la sesión: Creo que un espacio público no puede tener nombres de políticos que no tienen la representatividad de todos los ciudadanos", explicó Ferrández a La Nueva.

En plena sesión, el edil oficialista Álvaro Díaz ironizó sobre la propuesta y sostuvo que si "a Pami vuelven todos los médicos que se fueron, le ponemos a la plaza Rivadavia el nombre de las Fuerzas del Cielo", en alusión a la agrupación juvenil libertaria que encabeza Ferrández en Bahía Blanca.

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En el proyecto se solicita que se evalúe la viabilidad de la propuesta y se convoque a la opinión de la Universidad Nacional del Sur y a otros entidades científicas y educativas para que expresen su postura por el cambio.

Además promueve que en caso de que la modificación se concrete se coloque cartelería y una reseña biográfica que permita difundir la trayectoria del científico bahiense.

El cambio de denominación de Carrindanga por Perón se realizó en octubre de 2014 por un proyecto presentado por el exconcejal y sindicalista Ricardo Pera. En aquel entonces aseguró que todas las calles de la ciudad tienen referencias a expresidentes radicales pero ninguna a un peronista.

"Desconozco los motivos por los que ni Juan Domingo Perón ni nuestra compañera Evita han sido reconocidos ni valorados por la historia bahiense. Hay muchas calles con nombres de expresidentes radicales como Yrigoyen, Alem y hasta Alfonsín, pero nada referido a nuestra historia”, dijo Pera en esa oportunidad.

En ese momento, desde otros bloques opositores –-Integración Ciudadana, Frente Amplio Progresista y Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo-– aseguraron que el reconocimiento al máximo referente del Justicialismo resultó justo, a la vez que destacaron la frase “adversarios y no enemigos” que dejó el encuentro de Perón con Ricardo Balbín en 1972.

Pocos días después, el entonces intendente Gustavo Bevilacqua participó de un acto donde se formalizó el cambio y se colocó una foto de Perón que a los pocos días fue vandalizada. Luego se instaló una foto similar protegida por blindex.