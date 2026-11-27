El personal de la Comisaría Cuarta busca a Jazmín Parra de 14 años de edad quien se ausentó de su domicilio en la tarde de este jueves y no ha regresado.

Jazmin es de contextura delgada, 1,50 mts de altura, tez morena, cabello corto colorado, ojos marrones oscuros. Al momento de ausentarse de su hogar vestía una calza color negra y zapatillas negras. Jazmin posee problemas de adicción. No tarjeta sube. No dinero. No redes sociales.- No posee teléfono.- Aporta fotografía.- Toma novedad Sgto Rodríguez DDI. Cto. GTO investiga. Inj UFIJ N°20 DJBB.

Cualquier novedad comunicarse con la Comisaría Cuarta al teléfono: Teléfonos: 0291 482-0826 / 0291 481-6498