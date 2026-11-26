Una adolescente de 13 años es buscada en Bahía Blanca luego de que su familia denunciara que se retiró de su domicilio el último martes y, desde entonces, desconoce dónde se encuentra.

Se trata de Ingrid Estefanía Suazo Manuncura, quien se ausentó de su vivienda, ubicada en Rivadavia al 3200.

Según la denuncia presentada por su padre, la menor se retiró sin que previamente se hubiera producido una discusión familiar.

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Aegún información policial, Ingrid es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez blanca y cabello corto de color negro. Como señas particulares, posee un tatuaje en el cuello y un piercing en una de sus mejillas.

Al momento de retirarse vestía un pantalón de jean gris, una campera gris y zapatillas del mismo color y no llevaba teléfono celular, tarjeta SUBE ni dinero.

Personal de la Comisaría Cuarta puso en marcha el protocolo de búsqueda, con intervención de efectivos de la DDI y conocimiento de la UFIJ Nº 20 del DJBB.

Se solicita la colaboración de la comunidad para obtener información que permita dar con su paradero. Quienes puedan aportar algún dato sobre la adolescente pueden comunicarse al 911 o dar aviso a la dependencia policial más cercana.