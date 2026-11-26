Cuáles serán las calles que estarán cortadas al tránsito este viernes en Bahía
Las interrupciones afectarán distintos sectores de la ciudad por trabajos de pavimentación y actividades religiosas.
Los cortes de tránsito programados para este viernes, que afectarán diferentes intersecciones por obras viales y una actividad religiosa, fueron dados a conocer por el municipio bahiense.
El primero se realizará entre las 8 y las 13, con un corte total de Undiano en su cruce con Chiclana, debido a trabajos de hormigonado de pavimento. Durante ese período, se podrá circular por Chiclana.
En tanto, entre las 19 y las 22.30, habrá cortes simultáneos en Garibaldi y Alberdi, y en Rivadavia y 14 de Julio.
Las restricciones nocturnas se implementarán por la realización de una procesión y la posterior misa frente al Colegio San Vicente de Paul.
Se recomienda a los conductores circular con precaución y buscar vías alternativas para evitar demoras.