Los cortes de tránsito programados para este viernes, que afectarán diferentes intersecciones por obras viales y una actividad religiosa, fueron dados a conocer por el municipio bahiense.

El primero se realizará entre las 8 y las 13, con un corte total de Undiano en su cruce con Chiclana, debido a trabajos de hormigonado de pavimento. Durante ese período, se podrá circular por Chiclana.

En tanto, entre las 19 y las 22.30, habrá cortes simultáneos en Garibaldi y Alberdi, y en Rivadavia y 14 de Julio.

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Las restricciones nocturnas se implementarán por la realización de una procesión y la posterior misa frente al Colegio San Vicente de Paul.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y buscar vías alternativas para evitar demoras.