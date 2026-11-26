El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 27 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 35 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de templado a cálido, con viento moderado del sector norte y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará caluroso, tornándose inestable, con viento moderado del noroeste rotando al sudeste . El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, en tanto, estará templada con nubosidad variable, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 21 grados.