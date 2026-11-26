El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 27 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 27 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 35 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de templado a cálido, con viento moderado del sector norte y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará caluroso, tornándose inestable, con viento moderado del noroeste rotando al sudeste . El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.
La noche, en tanto, estará templada con nubosidad variable, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 21 grados.