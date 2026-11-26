Con la participación de 15 espacios artísticos, culturales e históricos abiertos para toda la comunidad, Bahía Blanca celebrará este sábado la 15ª edición de la Noche de los Museos.

La tradicional actividad, que se realizará con entrada libre desde las 19 hasta la medianoche, contará con una amplia agenda en diferentes sectores de la ciudad, unidos por un servicio gratuito de colectivos.

En esta edición se podrán recorrer el 2Museos, Bellas Artes y MAC, el Museo de Radios Antiguas, el Galpón Enciclopédico, el Museo Pedro Médici, el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, el Museo de Ciencias, el Museo y Parque Estereoscópico El Histórico, el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera, el Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca., el Museo del Deporte, el Espacio TEC, el Museo del Puerto, el Espacio para la Memoria Ex Prefectura, el Ferrowhite museo taller, y el Museo Fortín Cuatreros de General Cerri

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En la página web museos.bahia.gob.ar/nochedelosmuseos está disponible la agenda con todo lo que pasará a lo largo de la Noche, museo por museo: los horarios de las shows musicales, los foodtrucks disponibles y las actividades que se desarrollarán en cada espacio.

Rutas de los colectivos

El servicio gratuito de colectivos funcionará de 19 a 00, con tres rutas circulares y una combi a Cerri, en todos los casos con la presencia de un mediador.

Para subirse habrá que respetar el orden de llegada, y las paradas serán únicamente los museos participantes.

El último servicio saldrá cerca de las 23:30 del museo más lejano de cada ruta e irá pasando por los museos del camino hasta llegar al centro.

El mapa completo con los recorridos se puede consultar en la web oficial.

Ruta 1 (naranja) Sale de 2Museos (Sarmiento 450)

2Museos, Bellas Artes y MAC. Sarmiento 450

Museo de Radios Antiguas. Laprida 268

Galpón Enciclopédico. San Lorenzo 710

Museo Pedro Médici. Coronel Suárez 648

Ruta 2 (verde) Sale del Municipio (Alsina 65)

Centro Cultural de la Cooperativa Obrera. Zelarrayán 560

Museo de Ciencias. Castelli 3702, Parque de la Ciudad

Museo y Parque Estereoscópico El Histórico. Italia 19

CiCO, Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera. Santa Fe 391, esquina España

Museo y Archivo Histórico de Bahía Blanca. Saavedra 951

Ruta 3 (azul) Sale del Museo del Deporte (Colón y Drago)

Museo del Deporte. Drago 45, planta baja de la Torre del Bicentenario

Espacio TEC. Thompson 665

Museo del Puerto de Ing. White. Guillermo Torres 4180, Ingeniero White

Espacio para la Memoria Ex Prefectura. Guillermo Torres 4194, Ingeniero White

Ferrowhite museo taller. Juan B. Justo 3885, Ingeniero White

Combi a General Daniel Cerri. Sale del Municipio (Alsina 65)

Museo Fortín Cuatreros. Av. Plácida Pernicci y Alvarado, General Cerri