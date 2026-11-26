En las últimas horas se conocieron varias publicaciones que ponen a la venta el ex Centro de Compras de la Cooperativa Obrera, ubicado en la esquina de Brown y avenida Colón.

El edificio, que se mantuvo abandonado durante décadas, estuvo en los principales titulares de los medios bahienses en los últimos días, luego de que el municipio de Bahía Blanca decidiera llevar a cabo una intervención integral que contempló trabajos de limpieza, saneamiento ambiental y cerramiento.

La intervención, se había anunciado, buscaba mejorar las condiciones de salubridad y reducir riesgos de contaminación biológica para la comunidad.

Sin embargo, lo hallado en ese lugar terminó superando lo imaginado, entre palomas muertas por doquier, excrementos cubriendo todo el piso, hongos de todo tipo, techos y paredes a medio caer, esqueletos de animales y hasta un celular de principios de siglo. "Es lamentable y preocupante —había dicho el intendente Federico Susbielles—. Acá puede haber delito de acción penal, porque es un riesgo y una carga bacteriológica y un riesgo ambiental muy grande".

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Más allá del revuelo que se generó a partir de todo lo hallado y de la indignación generalizada, los dueños del lugar —la firma Construcenter SA— habían designado al abogado Nicolás Vitalini como asesor letrado para poner el edificio a disposición, revisar los expedientes existentes y analizar posibles soluciones, sin dejar de resguardar los derechos de la sociedad titular.

"No es que lo quieran vender", había dicho el letrado.

Sin embargo, en las últimas horas se supo que el edificio había sido puesto a la venta por una cifra aproximada a los 2,5 millones de dólares. Así lo confirmó a La Nueva. el titular del Colegio de Martilleros de Bahía Blanca, Carlos Esteban, quien tiene a su cargo la operación.

"En la inmobiliaria tenemos la autorización firmada desde hace más de 15 días para vender el inmueble solo o con la sociedad que es su dueña. El valor es el mismo", dijo el directivo, quien prefirió no dar el precio final de venta, aunque aclaró que es un número cercano al que se está manejando públicamente.

Actualmente, el interior del edificio representa un riesgo muy grave para la salud.

En ese sentido, aseguró que ya ha tenido varias consultas sobre el edificio y destacó que existen dos proyectos para llevar a cabo: un edificio o locales comerciales.

"Se trata de una megaobra, siempre respetando la estructura exterior porque se trata de un patrimonio histórico", dijo.

Por último, reconoció que todavía se están confeccionando los carteles de venta, que recién se instalarían la semana que viene.

"Es una gran oportunidad para quien quiera reciclar el lugar, porque la estructura está buena, y tanto el edificio como Bahía Blanca merecen que ese sitio se ponga en valor, porque es emblemático", finalizó.