La DDI local realizó un operativo en el que apresaron a un hombre vinculado a hechos de robo y venta de estupefacientes. La investigación surge de un hecho vinculado a la sustracción de bicicletas en el mes de septiembre de este año.

La causa inició, el 12/09/2026 a las 00.30 hs. aproximadamente, cuando personal de la Comisaría Segunda -Destacamento Palihue- son alertados por el CEUM respecto a que había un vehículo que se podría relacionar con hechos de robo de bicicletas sucedidos con anterioridad.

Al revisar a Tello se le encuentran 6 envoltorios de cocaína y se secuestra su dispositivo celular en el que, posteriormente, el personal de la DDI detectó comunicaciones e imágenes vinculadas a la venta de estupefacientes y que permitieron acreditar que el implicado comercializó estupefacientes (particularmente cocaína) al menos entre el 27/08/2026 al 12/09/2026. Tello será indagado en las próximas horas