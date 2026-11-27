Un hombre fue aprehendido durante un control vehicular realizado por personal del Destacamento de Seguridad Vial, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El procedimiento se inició alrededor de las 5 de la mañana, en el kilómetro 675 de la Ruta Nacional 3, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Ford Focus conducido por Luis Eduardo Dragani.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al solicitarle la documentación del vehículo, los preventores advirtieron una bolsa de nylon que les llamó la atención. A partir de esa situación, realizaron una requisa y secuestraron 14 envoltorios con marihuana, una balanza de precisión, un teléfono celular y un envoltorio con cocaína.

Además, encontraron nueve fajos de billetes que contenían un millón de pesos cada uno, junto con casi otro millón de pesos en efectivo que llevaba el hombre en su billetera.

Dragani será indagado en las próximas horas por la Fiscalía N° 19.