La Cámara Penal confirmó la prisión preventiva de Raúl Ángel Beramendi, detenido a comienzos de septiembre cuando la Policía secuestró cocaína, marihuana y una balanza de precisión en su vivienda.

Los jueces Gustavo Barbieri y Christian Yesari, de la Sala I, rechazaron el recurso de su defensor, Maximiliano de Mira, contra la decisión de la jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé.

Beramendi fue arrestado durante un allanamiento realizado en una causa por un hecho registrado el 28 de agosto, en Juan Molina y Sixto Laspiur.

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En su casa se incautaron 90 gramos de cocaína, 570 gramos de cogollos de marihuana, bolsas de nylon recortadas para fraccionamiento, dinero en efectivo y dos celulares.

Se negó a declarar ante el fiscal Mauricio Del Cero y estaba con libertad condicional por una condena por robo agravado.

La defensa sostenía que no había pruebas concretas contra su asistido: en la casa también vivía su pareja, Rocío Salgado, quien admitió ser dueña de parte de la sustancia, y la frecuentaba el hijo de ella, Bruno Ocampo, a quien apuntaba el allanamiento. Agregó que el cannabis tenía fines medicinales, ya que había autorización para cultivar nueve plantas.

Los camaristas entendieron acreditado el vínculo entre Beramendi y la droga. La cocaína estaba en un cajón con medias, dentro de un placard del monoambiente donde vivía el hombre, junto a una balanza de precisión y dentro de una bolsa transparente de tamaño visible.

Según Salgado, su hijo solo iba cuando ella estaba, no tenía llave y su última visita había sido una semana antes. Por eso, concluyó que no era razonable que el imputado desconociera lo que había en su placard. "La lógica se impone", se indicó en el fallo.

Mensajes del celular

Sobre la marihuana, la Cámara señaló que la autorización de cultivo regía para otro domicilio, en la calle Chaco 654, donde no se hallaron plantas, y que las mismas aparecieron en la casa de Beramendi. Además, mensajes extraídos del teléfono secuestrado podrían indicar una finalidad distinta de la autorizada, que el imputado conocía y acompañaba.

El fallo menciona un intercambio con Salgado en el que Beramendi le reprocha que lo estaría "cagando" y le dice que, si quiere vender, "hacen las divisiones".

En otra conversación le pregunta cuánto pide "por los tarros o en frasco" y, tras respuestas de la mujer con mensajes de eliminación temporal, le dice: "En 100 lo dejás el frasco". Ella responde que sí, que es "de mermelada", y él contesta con otro mensaje temporal y un audio en el que habla de que "la Pinta le saca su ganancia también".

Y aún si la marihuana pertenecería a su pareja, afirmaron los jueces, el delito se configura igualmente por la cocaína hallada entre las pertenencias del imputado, en cantidad superior al consumo personal.

La Cámara rechazó el recurso y confirmó la resolución. La causa tramita bajo la IPP 28.277.