La entrega de diplomas se realizó en el Aula Magna de la UNS. Fotos: Prensa UNS

Dos flamantes egresados se convirtieron los alumnos más destacados de la 421ª Colación de Grados de la Universidad Nacional del Sur, al igualar en el promedio.

Raúl José Utrero (Licenciado en Seguridad Pública) -foto abajo- y María José Fogliazza (Técnica Universitaria en Acompañamiento Terapéutico) -estuvo ausente en la entrega- registraron 9,50 puntos de promedio en su paso par la casa de Altos Estudios y fueron las menciones más importantes en el acto realizado en el Aula Magna, de avenida Colón 80.

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El acto fue presidido por el rector, doctor Daniel Vega, y participaron los Departamentos de Agronomía, Biología, Bioquímica y Farmacia, Ciencias de la Administración, Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Derecho, Economía, Geología, Humanidades, Ingeniería, Ingeniería Química, Química y Ciencias de la Educación, cuyo Director Decano, doctor Raúl Menghini, estuvo a cargo del discurso.

En tanto el licenciado en Ciencias de la Educación, Julián Ferretti, pronunció las palabras alusivas correspondientes a los flamantes graduados y graduadas.

Julián tiene 27 años y una discapacidad motriz que demandó cambios institucionales y un gran esfuerzo personal para recibirse de Licenciado en Ciencias de la Educación. Terminó su tesis con una beca pero además, como tutor, ayudó a 45 estudiantes a mantenerse en el sistema.Un verdadero ejemplo de superación...

El listado completo de flamantes profesionales que recibieron su diploma es el siguiente:

Doctor en Economía: Micaela Ramírez.

Doctor en Física: Pedro Santiago Lance.

Doctor en Matemática: Carina Noelia Fernández.

Doctor en Química: Ángela Yanina Aguilera.

Magister en Ciencias Agrarias: Darío Alejandro Lincor.

Magister en Derecho con orientación en Derecho Penal: Valeria Daiana Codon.

Especialista en Gestión de Recursos Humanos: Denise Eliana Etman.

Ingeniero Agrónomo: Celina Alberdi y Solange Mariela Campanella.

Bioquímico: Violeta Bros, Federico Agustín Chavarría, Eliana Elvira Domínguez, Yazmin Aldana Pacho Canales y Nazarena Walter.

Farmacéutico: Estefanía Gutiérrez, Sabrina Klein, Aldana Petrolanda y Candela Agustina Zickert.

Contador Público: Virginia Mercedes Rivas.

Licenciado en Administración: María Paula Gelardi.

Licenciado en Ciencias de la Educación: Julián Ferretti.

Técnico Universitario en Acompañamiento Terapéutico: María José Fogliazza y Lucía Abril Moreno.

Ingeniero en Computación: Facundo Bernardini.

Ingeniero en Sistemas de Información: Jordan David Carranza Benítez y Francisco Clarke.

Licenciado en Ciencias de la Computación: Candela Agostina Ledesma y María de los Milagros Vives.

Abogado: María Celeste Hoven Ferster.

Licenciado en Seguridad Pública: Matías Javier Acuña, Gimena Giselle Barca, Nadia Noelia Bidal, José María Bustamante, Gustavo Abel Jesús Caballin, Eduardo Ramón Córdoba, Nicolás Javier Dauphin, Agustín Ismael Díaz González, Luciana Belén Facio, Leonela Yanina Nehuen Geringer, Mariano Exequiel Juárez, Mayra Micaela Paz, Santiago Andrés Rico, Silvia Carolina Santillán, Maite Daniela Sayavedra, Jorge Luis Scaglione, Raúl José Utrero y Diego Nicolás Vázquez.

Licenciado en Economía: Juan Pablo Curzel y Donato Perrone.

Licenciado en Ciencias Geológicas: Virginia Daiana León.

Técnico Universitario en Medio Ambiente: María Lucía Guzmán y Valentina Montico Leguizamo.

Licenciado en Historia: Pilar Fernández Etchegaray.

Ingeniero Industrial: Facundo Diana y Emilia Giordano.

Ingeniero Químico: Magalí Alustiza Ferrari y Candelaria Vázquez Acnin.

Técnico Universitario en Operaciones Industriales: Agustín Alejo Rodríguez, Rocío Alejandra Ruggieri y Gastón Scheuber.

Técnico Químico Universitario: Carla Dell’Orfano y Camila Lilén Machado.

Se entregaron los premios “25 de Mayo” a los mejores promedios

Cuatro egresados la región y otros tantos bahienses, fueron distinguidos con los premios institucionales “25 de Mayo”, por ser los mejores promedios del año pasado.

Un físico, una bioquímica, una contadora pública, un ingeniero electrónico, una profesora de Educación Inicial, una Técnica en Acompañante Terapéutico y dos médicas fueron reconocidos durante el acto.

La distinción se divide en siete áreas: Ciencias exactas, naturales, sociales y de la salud; ingenierías, profesorados y tecnicaturas y tiene en cuenta los promedios, qué duración de la carrera sea la del plan de estudios y no hayan tenido aplazos.

Los premiados son:

Ciencias Exactas: Gabriel Alejandro Jalil, licenciado en Física, promedio: 9,23.

Ciencias Naturales: Ana Julia Recofsky, Bioquímica, promedio: 9,39

Ciencias Sociales: Amparo García Hollender, Contadora Pública, promedio: 9,09

Ingenierías: Valentino Crisanti, Ingeniero Electrónico, Promedio: 9,26

Profesorados: Luana Crozes, Profesora de Educación Inicial, promedio: 9,70

Tecnicaturas: María José Fogliaza, Técnica Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, promedio: 9,50

Ciencias de la Salud: Julieta González Fiorda, Médica, Promedio: 9.33 y Milagros Espil Peredo, Médica, promedio: 9.33

Los Premios 25 de Mayo se crearon en 1966, como una forma de resaltar la trayectoria académica de los egresados.

"Nos llevamos un título, pero también aprendizajes con amor para la vida"

Julián Ferretti, Licenciado en Ciencias de la Educación

"Hoy estamos en este acto de colación, que marca el fin de una etapa en nuestras vidas. Vidas que tienen historias singulares: algunos han migrado desde otras ciudades para estudiar aquí; otros, quizás, han hecho un gran esfuerzo personal combinando trabajo y estudio; otros, como yo, conviven o convivieron con asuntos de salud o discapacidad. En cualquier situación, la UNS se ha convertido en un espacio que nos ha encontrado a todos con un mismo objetivo: obtener el título que hoy estamos recibiendo.

Sin embargo, hoy quisiera centrarme en todo aquello que quizás no se ve, aquello que trasciende lo netamente académico y que es igual o más valioso: la experiencia cotidiana en la universidad.

Seguramente, en esta Casa, han conocido amigos y formas de hacer que hoy se quedan en su vida personal y profesional. Seguramente han encontrado nuevos mundos en los que aportar -como yo, que por mi experiencia de acompañamiento recibido a través de las tutorías terminé convirtiéndome en tutor e incluso investigando sobre ellas, o cuando pude participar en proyectos de extensión e investigación para ayudar a otros, conocer más y aportar granitos de arena-. Seguro también han aprendido del trabajo en equipo, y de la mirada y la escucha tierna y atenta de quienes no los dejaron en el camino.

Todo eso es lo que tenemos que seguir reforzando y contribuir a garantizar, cada uno desde su rol profesional y personal, para que más personas puedan desarrollarse en plenitud, pudiendo ejercer sus libertades y sus derechos, que -más allá de que se encuentren en instrumentos jurídicos- son un lenguaje imprescindible para la dignidad humana.

La educación, como la que recibieron en la UNS, es un derecho que permite el ejercicio de otros. Por eso, y por todo lo que ha significado en nosotros, es importante mencionar que una universidad debe contar con los recursos económicos necesarios para acompañar trayectorias singulares, de las que cada uno pueda ser protagonista.

También es vital agradecer y reconocer con justicia el trabajo de cada persona que hace funcionar la UNS: autoridades, docentes, nodocentes, etcétera. Que llegue a cada uno de ellos un gracias enorme y de todo corazón. Se valora su trabajo y su afán de sostener, aun en tiempos complejos como este, con cada programa y cada acción, por más pequeña o grande que sea, a la universidad que tanto nos ha dado.

Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que, a partir de ahora, cuentan con nosotros como nuevos profesionales para ser, a través de nuestro ejemplo inspirador, embajadores de una academia que -ayudando a disipar miedos y alojando con paciencia- siga abriendo puertas, mantenga la excelencia, por supuesto, pero, como hasta ahora, también llegue cada vez a más personas y, de esta forma, "baje cada vez más del cielo al suelo", como me gusta decir a mí.

Graduados y graduadas: hoy festejen con sus seres queridos, agradezcan el esfuerzo de cada uno para que hoy puedan estar aquí y siempre recuerden: nos llevamos un título, pero también aprendizajes con amor para la vida y para transmitir a otros. Allí está lo más importante.

Por todo eso, y a modo de un guiño que nos llame a cuidar el lazo social (especialmente mirando a los más vulnerables) quisiera terminar este discurso, en este final que también es un nuevo comienzo, con una frase del psicólogo suizo Carl Jung:

"Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana".

Por favor, no lo olviden.

Muchas gracias y, nuevamente, ¡felicitaciones!