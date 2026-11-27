Bahía Blanca se ubicó este viernes en el primer puesto del ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con 34 grados registrados a las 13. La ciudad atraviesa una jornada de intenso calor y se esperan máximas de hasta 37 grados durante el fin de semana.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo nacional, detrás de Bahía Blanca se posicionaron Neuquén, con 33,2 grados; Santa Rosa, con 32,5; San Rafael, con 32,4; y General Pico, con 31,2.

En tanto, el servicio de Satelmet anticipó para este viernes una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 35 en la ciudad.

Durante la tarde, las condiciones se presentarán calurosas y podrían tornarse inestables. Se prevé viento moderado del noroeste, con rotación al sudeste. Además, el índice de radiación ultravioleta (UV) será alto, mientras que la visibilidad se mantendrá buena.

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Hacia la noche, el tiempo estará templado, con nubosidad variable. Para la medianoche, ya en el comienzo del sábado, se estima una temperatura de 21 grados.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El calor continuará durante las próximas jornadas. Para este sábado se pronostica una mínima de 22 grados y una máxima de 37, mientras que el domingo las marcas térmicas oscilarán entre los 23 y los 36 grados.

Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones para evitar complicaciones vinculadas con las altas temperaturas. Entre las principales medidas se encuentran mantenerse hidratado durante todo el día, evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 y reducir la actividad física durante las horas de mayor calor.

También es aconsejable usar ropa liviana y de colores claros, protegerse con sombrero o gorra y anteojos de sol, y permanecer en ambientes frescos y ventilados. Estas medidas son especialmente importantes para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados grupos de mayor riesgo.

Por último, se recuerda que los mareos, el dolor de cabeza, las náuseas, la debilidad y la sed intensa pueden ser señales de agotamiento por calor. Ante la aparición de estos síntomas, se debe buscar atención médica.