Es el choque más cotidiano y, a la vez, uno de los más evitables.

Según relevamientos internos de una aseguradora con presencia en todo el país, entre enero y octubre pasados el 20% de los siniestros denunciados por sus asegurados fue un choque de atrás contra terceros, con responsabilidad manifiesta del propio conductor.

Es decir que uno de cada 5 casos se produjo por una cuestión esencial: no mantener la distancia prudencial de manejo.

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La dimensión del fenómeno se aprecia al mirar la escala operativa de la compañía, que gestiona en promedio entre 15.000 y 16.000 expedientes de siniestros abiertos por mes. Con ese universo, cada mes se originan miles de colisiones con daños materiales y, en ocasiones, lesiones, que responden a una única causa: la falta de espacio para reaccionar ante un frenado imprevisto.

Entre que el conductor advierte el peligro, traslada el pie al pedal y el sistema responde mecánicamente, pueden transcurrir hasta 3 segundos.

Con una separación de 5 segundos queda un remanente de 2 segundos, equivalente a unos 60 metros a velocidad de ruta, que permite detenerse con suavidad o maniobrar sin ser embestido por el vehículo que viene detrás.

Además, esa distancia amplía el campo visual hacia la banquina y el carril contrario, lo que facilita adelantamientos seguros.

La regla de los 5 segundos

La visión humana no está preparada para estimar con precisión distancias en movimiento. Y esa situación se agrava particularmente en las rutas, donde las velocidades, en general, son muy elevadas.

Por ese motivo, los especialistas en seguridad vial recomiendan reemplazar la intuición por una medición en tiempo: la llamada técnica de los 5 segundos.

¿Cómo se logra? Se debe elegir una referencia fija en el camino: por ejemplo un cartel, un poste de luz o un puente.

Luego se tiene que observar cuando el paragolpes trasero del vehículo que va adelante cruza esa marca.

En ese momento hay que pronunciar: "1101, 1102, 1103, 1104, 1105" (cada número de cuatro dígitos demora aproximadamente un segundo).

Finalmente se tiene que verificar que el auto propio no llegue al punto de referencia antes de terminar dicho conteo de 5 segundos.

De esa manera se lograría una distancia prudencial con el vehículo que nos antecede y se lograría reducir al mínimo la posibilidad de siniestralidad vial en cuanto a los choques desde atrás .

Con más exigencia

Lluvia o asfalto mojado: al disminuir la adherencia de los neumáticos, la distancia de frenado puede duplicarse. En esos casos, el conteo debe elevarse a 7 segundos.

Tránsito urbano y embotellamientos: donde sostener 5 segundos no es viable, se recomienda manejo defensivo: mirar dos o tres vehículos hacia adelante para anticipar frenadas colectivas y dejar espacio libre en las esquinas, de modo de poder esquivar al de adelante si se detiene bruscamente o retrocede.

La iniciativa de concientización que acompaña estos datos abandona el tono trágico habitual de la educación vial.

Apela, en cambio, a situaciones cotidianas y al humor, bajo esta consigna: "Si no te gusta que te hagan esto, ¿por qué lo hacés cuando estás manejando?" y se refiere a escenas como, por ejemplo, cuando te chocan desde atrás con un carro en la fila de un supermercado o cuando un compañero de trabajo pasa sobre tu persona para indicarte algo en la pantalla de la computadora.

El mensaje de fondo es simple: respetar el espacio ajeno en el asfalto no implica demorar el viaje ni ceder ante el apuro de otros, sino tomar la decisión más sencilla para evitar choques y lograr que todos lleguen a destino.

Mirada más abarcativa

Pablo Rojas, exdirector del Observatorio de Seguridad Vial, explicó que las causas que impiden mantener la distancia de frenado adecuada entre vehículos suelen ser el exceso de velocidad, la somnolencia y la distracción al volante.

La primera, según dijo, está relacionada con una baja percepción del riesgo que suele combinarse con el desapego a la norma.

"El 'no pasa nada' o 'a mí no me va a pasar', relacionados con el sesgo cognitivo de normalidad, sustentado en su propia experiencia del pasado en la que no sufrió ningún siniestro vial, y el sesgo de optimismo relacionado con la sobreestimación de capacidades propias. Son sesgos muy propios de conductores argentinos, sobre todo masculinos", explicó.

Rojas agregó que "el desapego a la norma también tiene raíces culturales e históricas relacionadas con nuestro pasado y el desarrollo de una idiosincrasia particular que ha tendido en los últimos 30 años a profundizarse en lo individual por sobre lo colectivo. De ahí que mi tiempo valga más que el tuyo y mi apuro al manejar está primero".

Otro factor, como la falta de sueño o descanso adecuados también incide directamente.

"Esas situaciones terminan afectando seriamente la conducción por desatención, provocadas por somnolencia o 'ausencia/niebla mental', que muchos conductores, siniestrados o no, refieren al declarar no saber qué paso o no recordar parte del trayecto. Esa ventana de sentidos afectados suele manifestarse en dificultades para calcular distancias y/o provocar maniobras bruscas", dijo el vocero, quien a su vez es socio fundador de la consultora Grupo Siro.

Según el especialista, la distracción al volante se sigue "subestimando" en casi todos los registros oficiales y privados, en especial por la dificultad para obtener evidencias post-siniestros y la debilidad de cualquier autoincriminación.

"La telefonía celular en todas sus modalidades es uno de los factores que tendrían mayor peso en los siniestros por alcance. Aunque otras conductas asociadas a comer, beber o tomar mate, por ejemplo, son parte de las acciones normalizadas, sobre todo en distancias largas, que implican mayor exposición al riesgo", sostuvo.

Deterioro de las rutas

Rojas, por último, destacó la necesidad de contar con vías multicarril, aunque en ese caso servirá para reducir fuertemente las colisiones frontales.

"La situación crítica de las rutas, a esta altura por falta de mantenimiento, que se suma a casos de diseño obsoleto y un estado que antes de la gestión actual ya era malo, es un factor determinante para una siniestralidad que empieza a aparecer incluso en tramos cortos, donde se supone la exposición al riesgo es menor, al provocar inconductas como la invasión de carril, circulación por fuera de la calzada y frenadas bruscas que pueden verse cada vez en los siniestros actuales", remarcó.

Un factor decisivo en este sentido es el conocimiento que se tenga de la ruta o camino a transitar.

"Quienes transitan habitualmente por una ruta en mal estado tienden a reducir la velocidad al mínimo, mientras que quienes desconocen la situación están sometidos a un riesgo mayor. En la actualidad, el crecimiento de despistes, vuelcos, colisiones laterales e incluso frontales, llamativamente también a baja velocidad, están relacionadas con maniobras que pretendían evitar baches o que son el resultado de líquido sobre la calzada que no drena, entre muchas otras posibilidades", opinó.

"Donde el estado de las rutas se conecta con los siniestros por alcance suele ser en aquellos tramos donde la superficie de la vía se encuentra un poco mejor y los conductores pretenden 'recuperar tiempo' después de viajar obligados a baja velocidad en tramos malos", cerró Rojas.